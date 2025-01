Serie A, rivoluzione in campo: arriva la Gullocam FG 18. Cosa significa

Rivoluzione nel mondo delle riprese sportive grazie alla "Gullocam FG 18", la telecamera in grado di cogliere da terra ogni dettaglio di gioco nel calcio, e non solo, dato che potrebbe andare bene per qualsiasi altro sport. L'attenzione dei principali competitors, da Sky a Dazn, è già alta, e in tanti sarebbero già interessati a fare carte false per acquisire questa nuova tecnologia con l'obiettivo di proporre ai propri utenti immagini mozzafiato a bordo campo e nell'area di rigore.

Il brevetto è stato depositato lo scorso 6 settembre, attraverso la Cantaluppi & partner, da Francesco Gullo, ex calciatore anche di quel Cervia balzato agli onori delle cronache per "Campioni il sogno", il reality calcistico andato in onda sulle frequenze di Italia 1 tra il 2004 e il 2006. "Sono pronto a 'tornare in Serie A'" , ironizza durante un'intervista concessa a Il Messaggero, "sono il primo inventore italiano nella storia della tecnologia dello sport".

Ma come funziona questa invenzione? Nel brevetto depositato si presenta l'uso di telecamere di tipo "a periscopio", vale a dire interrate ma con la possibilità di sollevarsi e ritornare nel loro alloggio per effettuare delle riprese televisive innovative.

"Ho già un precontratto con un colosso mondiale, devo solo fare il test" , annuncia Gullo, "dallo scorso luglio sto parlando con la Lega di Serie A per collaborazioni future. Mi piacerebbe che il primo campionato con la Gullocam FG 18 fosse quello italiano, a partire dalla stagione 2025-2026" . La presentazione ufficiale della telecamera è avvenuta lo scorso 9 gennaio nella sua Pavia, e all'evento erano presenti due ex calciatori del calibro di Josè Altafini e Simone Perrotta.

Gullo rivela di aver avuto l'ispirazione durante un'incontro di "Campioni in tour" disputato sette anni fa allo stadio Euganeo di Padova, quando dimenticò di chiedere di disattivare l'impianto di irrigazione. "A un certo punto vidi un giovanissimo calciatore in una porticina del campo laterale numero 11, che stava per tirare un rigore" , ricorda l'ex calciatore, "mi piegai verso terra per vedere se faceva gol e a, un certo punto, partì lo spruzzino dell'acqua" . È a questo punto che nacque l'idea di sviluppare uno strumento elettronico per effettuare riprese televisive dalle caratteristiche simili all'irrigatore: "Dopo anni di ricerche e con l’aiuto di tanti collaboratori, l'ho brevettata e ora è pronta per essere immessa sul mercato".

"Non ho brevettato la telecamera, ma il meccanismo che la fa uscire da qualsiasi campo sportivo" , precisa. "Sono l'unico al mondo a poterla utilizzare. Se vedrete nel football americano una telecamera che si alza e che scende nel terreno, per i prossimi 20 anni l'esclusiva sarà mia" , anticipa, "potrà essere usata in qualsiasi sport che abbia un campo sportivo, quindi dal football americano all'hockey".

La telecamera potrà ad esempio riprendere in modo spettacolare l'esecuzione di un calcio di rigore, offrendo una prospettiva diversa e insolita: "Potrà alzarsi, riprendere il tiro e, subito dopo, andare giù in meno di un secondo. Tutto questo per garantire la sicurezza dei giocatori in campo" . A gestire il suo funzionamento sarà il regista, per cui la sicurezza dovrebbe essere garantita, a differenza per esempio, degli spruzzini presenti sui terreni di gioco, i quali sono invece collegati a una centralina: "In caso di un cortocircuito, uno spruzzino si alza ed è necessario interrompere la partita".

Si tratterà di un investimento importante anche per chi vuole fare business e mettere in risalto la marca di uno specifico accessorio: "La Gullocam FG18 può mostrare il marchio del pallone, delle scarpe, dei calzettoni oppure gli sponsor dietro alla porta. Pensiamo a Cristiano Ronaldo: con questa telecamera potrà avere più sponsor" , spiega ancora l'ex calciatore.

"La prima Gullocam, spero in Italia, sarà installata tra la panchina e il corner, in modo che si possa alzare e abbassare, facendo delle riprese inedite" , auspica l'inventore.

"Dimostreremo la potenza di questa innovazione sottoterra: quando va giù, non la vedi"

"Sto trattando con la Lega di Serie A e diverse televisioni. In una stagione questa tecnologia potrebbe fruttare un milione di euro"

, conclude Gullo.