Calciomercato, tra colpi e sogni: blitz del Napoli per Lukaku, s'infiamma l'asse Milan-Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il tormentone estivo del calciomercato italiano arriverà mai a una conclusione? Stiamo parlando del futuro di Romelu Lukaku, da mesi accostato al Napoli ma ancora alle prese con una situazione di incertezza. Eppure qualcosa si muove: il blitz del direttore sportivo Giovanni Manna a Londra ha come obiettivo quello di provare a chiudere rapidamente per BigRom (oltre che strappare il “sì” definitivo per Billy Gilmour, centrocampista 23enne del Brighton). Nelle scorse ore Sky ha parlato di un’offerta verbale al Chelsea da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Basterà per convincere i Blues a cedere l’attaccante belga? Difficile, ma si attende una risposta a stretto giro.

- Il blitz della Juventus per Pierre Kalulu potrebbe dare il via a un intreccio di calciomercato con il Milan. Il difensore francese è a un passo dai bianconeri: il gradimento del 24enne c’è, ma ora tra i club vanno confermate le condizioni dell’operazione (si parla di 3,5 milioni di euro subito per poi aggiungerne 14 al momento dell’eventuale acquisto, mentre vanno definiti ancora i dettagli relativi ai bonus e alla percentuale in caso di futura rivendita). E chissà, i rossoneri potrebbero spingere per ottenere una pedina bianconera che possa fare il percorso inverso: Federico Chiesa sarebbe assai utile ma il suo ingaggio alto potrebbe essere un problema; più concreta potrebbe essere la carta Weston McKennie. Senza dimenticare che il Diavolo è alla ricerca di un altro attaccante: tra i papabili ci potrebbe essere anche Arkadiusz Milik.

- Prima Marc Pubill con l’Atalanta, ora Marco Brescianini con il Napoli: neanche le visite mediche sono sufficienti per considerare ufficialmente conclusa una trattativa. Si attendeva solo il comunicato dei partenopei per certificare l’arrivo del centrocampista del Frosinone, ma ecco che è arrivato il colpo di scena: l’Atalanta si è inserita in extremis per il 24enne e ha dato una spallata agli azzurri.

- L’Inter piomba di nuovo su Albert Gudmundsson. I nerazzurri non hanno mai tolto gli occhi dall’attaccante islandese del Genoa, che da giorni sembrava promesso sposo della Fiorentina; poi la trattativa ha subìto un rallentamento e ora i meneghini potrebbero approfittarne per tornare alla carica. Anche perché c’è una pedina che potrebbe facilitare l’operazione: Marko Arnautovic potrebbe far comodo al Grifone. Ma, come al solito, siamo solo alle indiscrezioni di calciomercato. Intanto l’Inter blinda il campione Lautaro Martinez che, dopo mesi di insistenti voci, ha rinnovato: l'attaccante argentino classe ‘97 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029.

- L’Atalanta non perde la pazienza e rilancia per Matt O’Riley. Il centrocampista 23enne è un obiettivo prioritario dei bergamaschi, che però non sono ancora riusciti a convincere il Celtic. Ecco perché è stata presentata una nuova offerta agli scozzesi, aumentando l'ultima proposta da 17 milioni di euro. Ma la sensazione è che neanche questa proposta basterà. I nerazzurri hanno le idee chiare: prima di lasciar partire Teun Koopmeiners bisogna trovare un sostituto.

- Ora è ufficiale: Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino brasiliano ex Tottenham arriva a titolo definitivo: ha firmato un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno.

- L’Empoli non è mai stato così vicino a Ola Solbakken. Dopo aver trovato l’accordo con la Roma, ora i toscani hanno raggiunto l’intesa con l’attaccante norvegese. Restano solamente gli ultimi dettagli da limare per chiudere definitivamente l'operazione sulla base del prestito secco. Intanto è ufficiale il ritorno di Youssef Maleh, di nuovo un calciatore azzurro: il centrocampista marocchino classe ‘98 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Lecce.

- Arriva il rinforzo in difesa per il Genoa: si tratta di Norton-Cuffy dell'Arsenal. Gianluca Di Marzio parla di un’operazione da 2 milioni di euro più altri 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. E per i rossoblu non è finita qui, visto che sarà necessario anche un colpo in attacco: la pista principale è quella che porta a Marco Nasti (gioiellino classe 2003 del Milan), che potrebbe rappresentare un rinforzo giovane e di prospettiva. Gli occhi sono finiti anche su Andrea Pinamonti, ma il Sassuolo non intende fare sconti e le richieste economiche rendono difficile questa strada.

- È fatta per il trasferimento di Matteo Cancellieri al Parma. I gialloblu, dopo aver definito l’arrivo di Pontus Almqvist, si preparano a dare il benvenuto all’ala 22enne della Lazio. Si attende l’ufficialità dopo le visite mediche di rito.

- Il Venezia pesca dall’Inter: Filip , portiere classe 2002, difenderà i pali della squadra neopromossa. Arriva a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2024/25, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni.