Ecco perché il portiere del West Ham è sceso in campo con le cuffie

L'immagine sta facendo il giro del mondo e non potrebbe essere diversamente: un gesto di puro cuore e vicinanza al bambino sceso in campo con i suoi coetanei prima della gara di calcio. Il portiere del West Ham, Alphonse Areola, ha indossato un paio di cuffie esattamente come il giovanissimo davanti a lui quando le due formazioni erano schierate per il consueto saluto al pubblico e la stretta di mano agli avversari prima della gara

Cosa significa quel gesto

A causa di una malattia chiamata iperacusia, il piccolo Charlie non sopporta i rumori forti che, in uno stadio, sono ovviamente amplificati dal chiasso del pubblico ma anche semplicemtne dalle migliaia di persone presenti sugli spalti. A causa di questa sua sensibilità, per poter scendere in campo e coronare comunque il suo sogno di stare accanto a calciatori di Premier League, ha dovuto indossare delle cuffie protettive (come quelle che si usano quando si ascolta la musica) per poter rimanere isolato dai rumori più insistenti. Areola, 30enne di origini francesi che ha già giocato nel Paris-Saint Germain, ha imitato Charlie per farlo sentire meno solo e non a disagio con gli applausi e i consensi da parte del web.

" Mio figlio è autistico e utilizza le cuffie per proteggersi dai rumori troppo forti - ha dichiarato il padre a fine gara - Areola appena l’ha saputo, prima della partita, ha voluto di sua spontanea volontà indossare un paio di cuffie anche lui, in modo da far sentire Charlie più a suo agio.

Le beau geste d'Alphonse Areola qui est rentré sur le terrain avec le même casque anti bruit que l'enfant qui l'accompagnait



Le garçon, sensible aux bruits puissants, est obligé de porter ce casque et le gardien a tenu à lui montrer sa solidarité #WHUNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/4cRfVbOTU9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2023

Le reazioni social

Sui social sono stati migliaia i commenti e le reazioni che un gesto che ha provocato, negli spettatori e appassionati, rispetto e ammirazione. " Pura classe ", si legge, con il chiaro riferimento al portiere del West Ham. Il padre, fiero per quanto accaduto, ha poi aggiunto che il figlio Charlie è felice e " non fa altro che parlare di quello che è successo, ne va fiero" . " Non sono un fan del West Ham, ma ci vorrebbe qualcuno senza cuore per non applaudirlo", ha scritto sul social X un altro appassionato di calcio. " Ben fatto, Alphonse, un'idea fantastica. Sei un grande portiere ma così hai guadagnato tanto rispetto e ammirazione per il gesto di indossare le cuffie ", scrive un altro utente.