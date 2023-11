Cannavaro entra a far parte della Walk of Fame dello sport italiano

Un altro grande riconoscimento per Fabio Cannavaro. L’ex difensore azzurro è entrato a far parte della Walk of Fame dello sport italiano.

La cerimonia si è svolta oggi al Foro Italico. Qui è stata scoperta la mattonella con il nome dell’ex calciatore, alla presenza dello stesso Cannavaro, del presidente del Coni, Giovanni Malagò e del segretario generale Carlo Mornati.

Il numero uno del Coni ha spiegato che "Fabio non ha bisogno di presentazioni. Campione del Mondo, Pallone d'Oro: è il rappresentante di qualcosa che ci ha reso orgogliosi. Il calcio italiano ha avuto tanti campioni, ma pochi sono entrati nella Walk of Fame". Malagò ha anche evidenziato che si tratta di una scelta fatta "dalla Commissione Atleti: qui ci sono sportivi che rappresentano gli sportivi per l'eternità. Questa mattonella consacra Cannavaro tra i grandi dello sport del nostro Paese".

Nella sua lunga e brillante carriera, l’ex calciatore ha vestito le divise di Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid ed Al-Ahli. Non solo. Perché il difensore centrale partenopeo è stato capitano della Nazionale, con cui ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania. Un successo, questo, che ha contribuito alla conquista di un altro importante riconoscimento internazionale: il Pallone d'Oro. Cannavaro è l'ultimo italiano e ultimo difensore ad aver ricevuto l’ambito premio istituito nel 1956 dalla prestigiosa rivista sportiva francese France Football.

L’ex difensore era visibilmente commosso per il riconoscimento. "Grazie. Provo una grandissima emozione", ha affermato Cannavaro che ha spiegato che " l’essere qui a rappresentare lo sport italiano è una soddisfazione immensa per me, è il frutto di una carriera coronata con il titolo Mondiale, per il quale ringrazierò sempre i miei compagni. Sono orgoglioso".

In occasione della Giunta odierna del Coni sono stati anche assegnati i Collari d'oro. Questi riconoscimenti verranno, poi, consegnati il prossimo 22 dicembre nel corso di una cerimonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 11.00 alle 12.55, alla quale parteciperà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I premiati come dirigenti sono stati Luciano Buonfiglio, Angelo Cito, Mario Scarzella, Antonio Urso, Antonio Dal Monte e Massimo Zanetti. Riconoscimenti anche per alcune società: a ricevere il Collare l'Associazione Calcio Monza, il Tiro a Segno Treviso, lo Sci Club Bardonecchia, la Sportiva Sturla e la Polisportiva Partenopea Ginnastica. Malagò ha anche premiato Giorgio Meneschincheri con la prestigiosa Stella d'Argento al merito sportivo.