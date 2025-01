Casillas, da galacticos della porta a galacticos sotto le lenzuola

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal bacio romantico alla giornalista Sara Carbonero alla noche de fuego con la «content creator» (per adulti) Claudia Bavel. Iker Casillas, 43 anni, è stato un bel ragazzo e, soprattutto, un grande portiere: l’equivalente spagnolo del nostro Gigi Buffon, che pure - in tema di fascino maschile - si è sempre difeso bene, riuscendo ad avere a fianco compagne di vita dalla bellezza del calibro di Ilaria D’Amico (giornalista come la Carbonero) e, in precedenza, di Alena Seredova (non certo una «content creator» vietata ai minori, bensì una seria «showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva», come recita la sua biografia Wikipedia).

Per entrambi i portieri galeotte furono le interviste: Casillas dichiarò addirittura il suo amore per la Carbonero durante faccia a faccia in diretta tv, con Sara che aveva ancora il microfono in mano e Iker che le schioccò sulla guancia un bacio a favore di telecamera; Sara arrossì, Iker il playboy proseguì a fare il piacione, e alla fine della giulebbosa scenetta i piccioncini convolarono a nozze nel 2016, per poi separarsi due anni fa, volando ognuno per proprio conto.

L’approccio di Gigi con Ilaria (dopo la separazione da Alena) fu simile ma certo meno plateale: i due capirono di piacersi dopo una serie di incontri nelle vesti dei rispettivi ruoli professionali, Buffon da calciatore e la D’Amico da conduttrice televisiva. Poi da cosa nacque cosa e la coppia regge tuttora felice e contenta: un'eccezione nel panorama dei precari sodalizi tra wags e campioni da copertina.

Ma, a parte la comune genesi romantico-mediatica, il curriculum sentimentale del portiere galacticos è stato - ed è - punteggiato da flirt decisamente più movimentati, anche se forse non altrettanto gloriosi come quelli raccolti nella bacheca calcistica nel corso di una carriera eccezionale: Casillas resta infatti di diritto sul podio dei portieri più vincenti dell’era 2.0 (campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012). Anche se, alla luce delle sue più recenti avventure da playboy, c’è ora chi paragona l’ex galacticos della porta del Real Madrid a una specie di galacticos della porta della camera da letto. Fatto sta che Iker, anche in passato, ci ha messo del suo per farsi notare, ma non sempre per le parate. Insomma, spettacolare in campo finché ha giocato, ma propenso agli show pure quando ha appeso i guanti al palo. «Celebre» la storia del presunto caming out sull’omosessualità, poi smentita sostenendo che il suo «profilo social era stato hackerato».

Intanto la stampa gossippara spagnola dettaglia la sua attuale «torrida liaison»: «Casillas e Bavel sono stati visti uscire insieme dallo stesso hotel. Poi sono partiti per un “evento in cantina“ con degustazione di vini, trascorrendo la serata fino a mezzanotte quando sono tornati in hotel». Per il bicchiere della staffa?