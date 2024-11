Il caso politico del balletto di Pulisic

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta a vedere che adesso Pulisic diventa un caso politico. L’americano del Milan ha segnato un gol, di astuzia e tempismo su un lancio perfetto di McKennie, nella partita contro Giamaica e, per festeggiare il colpo si è messo a danzare mimando con le mani il balletto elettorale di Donald Trump già ribattezzato la Trump-dance.

Prevedo reazioni e commenti tra i democratici yankee e il popolo bello di casa nostra, quella roba lì, quelle mossette non sono degne di un professionista del football, anzi del soccer, meglio lasciarle al presidente Usa, goffo e patetico secondo lettura ideale per i giurati di Ballando con le stelle (50 sulla bandiera con 13 strisce). Dai che andiamo a divertirci sabato sera,Milan-Juventus, Pulisic-McKennie-Weah, tre americani in campo a San Siro, mancano le majorettes, sai che balletti.