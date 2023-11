Champions, cade il Barça. City e Lipsia volano agli ottavi. Bene le italiane

Il martedì che apre la quarta giornata di Champions League è un turbinio di emozioni. Il Barça cade contro lo Shakhtar, City e Lipsia staccano il pass per gli ottavi. Le italiane vendicano le sconfitte contro PSG e Feyenoord e riprendono quota in vista dei prossimi due match che valgono l'accesso gli ottavi. L’Atletico demolisce il Celtic per 6-0, il Porto batte l’Anversa e raggiunge il Barcellona in testa al gruppo H, il Borussia batte il Newcastle e comanda il gruppo F.

Risultati 4ª giornata

Borussia Dortmund-Newcastle 2-0

Shakhtar-Barcellona 1-0

Atletico Madrid-Celtic 6-0

Porto-Anversa 1-0

Lazio-Feyenoord 1-0

Manchester City-Young Boys 3-0

Milan-Psg 2-1

Stella Rossa-Lipsia 1-2

Classifiche



Girone E

Atletico Madrid 8

Lazio 7

Feyenoord 6

Celtic 1

Girone F

Borussia Dortmund 7

PSG 6

Milan 5

Newcastle 4

Girone G

Manchester City 12

Lipsia 9

Young Boys 1

Stella Rossa 1

Girone H

Barcellona 9

Porto 9

Shakhtar 6

Anversa 0

Ansa

Cosa è accaduto

Inizia con una sorpresa la quarta giornata di Champions League. Il Barcellona di Xavi cade sul neutro di Amburgo contro lo Shakhtar grazie alla rete di Sikan al 40’. Brutta prova dei blaugrana che perdono per la prima volta in stagione in Europa e si fanno agganciare in testa alla classifica del gruppo H dal Porto. Ucraini che consolidano il terzo posto che vuol dire Europa League e rischiano nel finale anche di raddoppiare con Newerton che si vede annullare la rete del 2-0 per fuorigioco all’87. Cambia ancora la classifica del gruppo F grazie al risultato dell’anticipo che regala più di una semplice annotazione a referto. Il Borussia Dortmund batte 2-0 il Newcastle grazie alle reti di Fullkrug al 20’ e di Brandt al 79’. I tedeschi grazie alla vittoria di oggi salgono a quota 7 e allungano proprio gli inglesi che restano fermi a quota 4. Nel girone infernale di questa Champions è ancora tutto da decidere, con le prossime due giornate che ci diranno chi staccherà il pass per gli ottavi e chi, invece, verrà relegato all’Europa League e chi sarà fuori da tutto.

Nel girone F la sfida fra Milan e PSG finisce 2-1 per i rossoneri. Passano gli ospiti con Skriniar al 9’, dopo soli tre minuti la pareggia Leao ed è il solito Giroud a deciderla con una bella incornata al 50’. Pioli conquista i primi tre punti in Europa e sale a quota 5, superando il Newcastle ad un solo punto di distanza proprio dai campioni di Francia. Vince e convince il Porto che regola 2-0 l’Anversa e raggiunge il Barcellona in testa. La sblocca Evanilson su rigore al 32’, a chiuderla ci pensa Pepe al 91’. I belgi chiudono in dieci per il rosso diretto a Ekkelenkamp e restano a quota zero con 14 gol subiti e solamente 3 realizzati (peggiore difesa e secondo peggior attacco della competizione).

Chiudono il discorso qualificazione agli ottavi Manchester City e Lipsia che con le vittorie odierne sono le prime due squadre a staccare il pass per il turno ad eliminazione diretta. Gli uomini di Guardiola si impongono per 3-0 sullo Young Boys e volano in testa al loro raggruppamento a quota 12. La sfida si indirizza già nel primo tempo grazie alle reti di Haaland su rigore al 23’ e di Foden al 46’. Nella ripresa è sempre il norvegese, all’undicesima marcatura stagionale a chiudere il discorso qualificazione. Svizzeri che chiudono la gara in dieci per il doppio giallo rifilato a Lauper. I tedeschi invece si impongono per 2-1 sulla Stella Rossa grazie a Simons che apre all’8’ e a Openda che raddoppia al 77’, per i padroni di casa la rete che fissa il risultato è, in realtà, un autogol, di Henrichs (81’). Restano dunque solo da decidere quale fra le due qualificate sarà testa di serie e quale no e chi fra svizzeri e serbi riuscirà a rendere meno amara l’eliminazione staccando il pass per l’Europa League.

Ansa

Tutto aperto per la prima posizione nel gruppo E, dove vincono sia Atletico Madrid che Lazio e si portano rispettivamente al primo e al secondo posto, con il Feyenoord terzo; sembrano fuori dai giochi - seppur non matematicamente - gli scozzesi del Celtic quarti con un solo punto. Gli spagnoli superano il Celtic con uno straripante 6-0. Apre le marcature dopo 6’ Griezmann ma è il rosso diretto a Maeda al 23’ad aprire le praterie per gli uomini di Simeone: Morata raddoppia al 47’, sempre il francese al 60’ per la personale doppietta, al 66’ tocca a Lino segnare il 4-0, prima delle ultime due marcature che portano ancora la firma di Morata (76’) e di Niguez (85’). Gli uomini di Sarri invece vendicano la sconfitta in terra olandese e portano a casa tre punti pesantissimi che significano, almeno per questa notte (e le prossime due settimane) secondo posto: è Immobile a decidere la sfida al 46’.

Prossimo turno



Lazio-Celtic

Shakhtar-Anversa

Feyenoord-Atletico Madrid

Manchester City-Lipsia

Milan-Borussia Dortmund

PSG-Newcastle

Young Boys-Stella Rossa