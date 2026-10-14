Champions, il Como reagisce troppo tardi: il Feyenoord vince 3-2

Forse poteva andare diversamente: il Como non è riuscito a fare la gara che voleva e viene sconfitto in terra olandese 3-2 dai padroni di casa del Feyenoord. Peccato, l’inizio era stato dei migliori con il gol di Diao ma il pareggio subìto 120 secondi dopo e l’infortunio del marcatore comasco che ha lasciato il campo non sono stati certamente segnali positivi. Il secondo tempo non è andato come sperava Fabregas nonostante i cambi: le reti degli olandesi con Douvikas che ha provato a riaprire la gara quando ormai era troppo tardi. Peccato, non è stato il solito Como ma la strada Champions è ancora molto lunga, ci sarà tempo per rifarsi: in classifica, i punti rimangono tre dopo la vittoria interna contro il Lipsia.

Botta e risposta Diao-Zechiel

La gara inizia con una lunga fase di “studio”, le due formazioni evitano di rischiare subito grossi pericoli. Al 12’ è però il Como ad andare in affanno con un cross di Targhalline ma la difesa lariana sventa il pericolo. Anche se nei primi quindici minuti il Feyenoord ha avuto un maggior possesso palla, al 18’ c’è la prima svolta della gara con il gol di Assane Diao: l’esterno si invola sulla fascia recuperando un pallone che sembrava ormai perso e, da solo davanti al portiere, non sbaglia. La squadra di Fabregas è in vantaggio, 0-1.

Gli olandesi, però, non si abbattono e recuperano subito la gara appena 120 secondi dopo: al 20’ Zechiel sorprende la difesa del Como, scaglia un preciso tiro dal limite dell’area che si insacca in rete, 1-1 e ristabilita la parità. Le notizie non sono positive per la squadra di Fabregas che, al 23’, perde per infortunio proprio l’autore del gol Diao che lascia il suo posto a Rodriguez. Al 28’ altra occasione per il Feyenoord, i padroni di casai mostrano di essere in un buon momento ma poi si riaffaccia il Como anche se non riesce a pungere. Al 45’ una gran parata di Sanchez evita pericoli maggiori.

Il Como si “sveglia” tardi

La ripresa inizia senza iniziali cambi per il Como ma a pungere, al 52’, è ancora il Feyenoord che si porta avanti 2-1 con la rete di Moussa con un gran tiro di sinistro sul primo palo. La squadra di Fabregas è sotto nel punteggio. Al 60’ il tecnico dei lariani inserisce tre forze fresche in campo per cercare di invertire la tendenza: Couto, Da Cunha e Douvikas. Proprio quest’ultimo manda alto da posizione favorevole con un colpo di testa al 64’, poco dopo ci prova Da Cunha ma senza fortuna.

Senz’altro più equilibrata, in questo frangente, la squadra di Fabregas che, però, non riesce a pareggiare la gara. Nico Paz, non nella sua serata migliore, ci prova ma senza fortuna al 79’. Non è la serata giusta e si capisce al minuto 81 quando il Feyenoord va in rete grazie a una fortunatissima combinazione di eventi: la conclusione di Moussa viene deviata da Ramon, il tiro schizza sul palo e poi finisce sulla schiena dell’estremo difensore comasco Sanchez che fa autogol, 3-1.

Il forcing finale del Como non ha la gloria che meriterebbe, anzi, aumenta il rammarico per come sarebbero potute andare le cose: al 90’ ci prova Liberarli ma poi arriva la rete del 3-2 con Douvikas grazie a un lancio di Ramon, tiro preciso che non lascia scampo a Ernst. Mancano ormai pochi secondi e infatti, poco dopo la ripresa del gioco, arriva il triplice fischio.

Il tabellino

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St Juste (79’ Watanabe), Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa (91’ Schaken), Ferri (79’ van den Elshout), Valente (46’ Diarra). All. van Bronckhorst

Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic (60’ Couto), Chalobah, Ramon, Valle; Milla (60’ Da Cunha), Perrone; Diao (23’ Rodriguez), Baturina (79’ Liberali), Kaiki Bruno (60’ Douvikas); Paz. All. Fabregas

Marcatori: 18’ Diao, 20’ Zechiel, 52’ Moussa, 81’ autogol Sanchez, 92’ Douvikas

Ammoniti: 50’ Diarra, 57’ Smolcic, 70’ Ramon, 74’ Da Cunha, 84’ Read

Arbitro: Donatas Rumšas (Lituania)