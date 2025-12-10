La Juve soffre poi supera 2-0 il Pafos: McKennie e David fanno sorridere Spalletti

La Juventus vince 2-0 contro il Pafos, all'Allianz Stadium nella sesta giornata di Champions League. Seconda vittoria europea consecutiva per i bianconeri, che si portano a quota nove punti ed entrano in piena zona play-off. Juve in grossa difficoltà nel primo tempo contro un Pafos molto intraprendente. Sono i ciprioti a sfiorare il vantaggio con un palo di Anderson al 32' e a rendersi pericolosi in un paio di occasioni. Allo scadere Jonathan David si divora un gol, calciando a lato, tutto solo al centro dell'area piccola. Nella ripresa la Juve è più pericolosa grazie all'ingresso di Conceiçao. La rete del vantaggio arriva al 67' grazie a Weston McKennie, che scarica all'incrocio, su una splendida intuizione di Camabiaso. Poi è David al 67' a finalizzare un contropiede orchestrato da Conceiçao e Yildiz.

La partita

Parte meglio il Pafos. Al 5' gran lancio di David Luiz sulla sinistra per Correia, che mette in mezzo per Anderson: il brasiliano ci prova di tacco, palla che finisce fuori di poco. Ciprioti ancora pericolosi. Su cross da destra di Bruno, Kelly devia sul piede di Cambiaso che per poco non inganna Di Gregorio. I bianconeri provano a scuotersi. Prima con Yildiz al 9': il suo destro a giro trova la pronta risposta di Michael. Poi sugli sviluppi di un angolo Koopmeiners colpisce di testa da solo in area, senza trovare la porta. La Juve prova a fare la partita ma il possesso palla risulta abbastanza sterile. Alla mezz'ora Pafos a un passo dal vantaggio, Anderson calcia su sponda di Dragomir e centra il legno a Di Gregorio battuto. Poi ci prova sulla ribattuta: la difesa bianconera si salva in angolo. Al 33' ci prova con un destro al volo Dragomir, Di Gregorio alza sopra la traversa. Al 42' grande occasione per la Juve. Dopo un corner, sponda di Kelly per David che a un passo dalla porta di Michael mette fuori.

Nella ripresa Conceiçao prende subito il posto di Zhegrova. Al 52' bianconeri pericolosi. Koopmeiners calcia di prima intenzione: Michael si distende sulla sua destra e respinge. Yildiz tenta il tap-in, ma manda la palla nettamente sopra la traversa. Al 60' fa tutto Conceiçao: supera di slancio Sunjic e da posizione defilata, calcia trovando la respinta di Michael. Cambio offensivo per Spalletti. Entra Openda, fuori Locatelli. Al 66' Yildiz imbuca per Openda, che conclude ma trova l'ottimo intervento in scivolata di Luckassen. Al 67' Juve in vantaggio. Grande intuizione di Cambiaso si accentra e trova uno spiraglio in area per McKennie. L'americano si gira e scarica un destro sotto l'incrocio. I bianconeri si sbloccano e trovano il raddoppio. Contropiede bianconero, con Conceiçao che lancia sulla sinistra Yildiz. Assist a centro area per David, che controlla e non sbaglia sull'uscita di Michael. Il resto del match è di puro controllo per la Juve. Evidente il calo del Pafos, che ha perso pericolosità. Finisce 2-0, la Juve conquista tre punti fondamentali.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (60' Openda), Miretti (74' Thuram), Cambiaso; Zhegrova (46' Conceiçao), Yildiz (84' Cabal); David (74' Adzic). Allenatore: Luciano Spalletti

PAFOS (3-4-2-1) - Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar (78' Pileas); Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (78' Jajà); Correia (89' Langa), Dragomir (78' Bassouamina); Anderson Silva (62' Quina). Allenatore: Juan Carlos Carcedo

Marcatori: McKennie (J) 67', David (J) 73'

Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J)

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)