Mangiare il destino

Il passaggio dall’ultimo giorno dell’anno al primo non è mai stato, nella storia dell’umanità, un semplice cambio di calendario. È un momento di soglia, fragile e potentissimo insieme, in cui il tempo sembra fermarsi e ricominciare. Proprio per questo, in quasi tutte le culture, il Capodanno è stato caricato di riti propiziatori, gesti simbolici e attenzioni quasi magiche. Tra tutti, il più universale è il cibo. Mangiare a Capodanno non significa soltanto festeggiare: significa invocare il futuro, tentare di orientarlo, nutrirlo, placarlo. La tavola diventa uno spazio rituale, un luogo in cui ogni ingrediente parla una lingua antica fatta di segni, auspici e paure.

In Italia, come in gran parte del mondo mediterraneo, il gesto più noto è quello di mangiare lenticchie allo scoccare della mezzanotte. La loro forma schiacciata richiama quella delle monete e non è un caso. Già in epoca romana le lenticchie venivano donate come augurio di prosperità economica: si credeva che, cuocendo, si trasformassero simbolicamente in ricchezza. Non si tratta di una superstizione recente, ma di un’eredità diretta di un pensiero agricolo e simbolico in cui il seme rappresenta il futuro che cresce lentamente, ma inesorabilmente. Mangiarle a Capodanno equivale a un gesto di semina: non promette ricchezze immediate, ma stabilità, continuità, sicurezza.

Spesso le lenticchie vengono accompagnate da carni grasse come cotechino o zampone. Anche questo accostamento non è casuale. Il maiale, animale centrale nella cultura contadina europea, è simbolo di abbondanza, accumulo e prosperità. È un animale che ingrassa, che fornisce nutrimento per tutto l’anno, che “avanza” scavando nel terreno. Mangiarlo a Capodanno significa augurarsi di procedere nella vita senza tornare indietro, accumulando risorse e benessere.

Al contrario, in molte tradizioni si evitano animali che razzolano all’indietro o volano via, perché ritenuti simbolicamente inaffidabili: potrebbero portare via la fortuna o farla regredire.

Accanto a carne e legumi, un ruolo fondamentale è giocato dal pane e dal grano. Il pane, alimento primario per eccellenza, è carico di un valore che va ben oltre la nutrizione. Spezzarlo a Capodanno è un gesto che affonda le radici nei culti agrari più antichi: è un patto con la terra, un augurio di fertilità dei campi, di continuità tra le stagioni, di equilibrio tra l’uomo e il ciclo naturale. Non a caso, in molte tradizioni rurali il primo pane dell’anno non veniva buttato, le briciole venivano conservate o date agli animali, e il pane non si tagliava con il coltello ma si spezzava con le mani, per evitare di “tagliare” simbolicamente la fortuna.

Anche la forma dei cibi assume un significato preciso. Dolci rotondi, ciambelle, torte circolari o a spirale sono diffusissimi nei riti di fine anno perché il cerchio rappresenta il tempo che ritorna, l’eternità, la continuità senza rotture. Mangiare qualcosa di circolare significa augurarsi un anno senza fratture, senza malattie, senza eventi che interrompano bruscamente il corso della vita. Il gesto di condividere il dolce dopo la mezzanotte assume spesso il valore di una vera e propria iniziazione al nuovo ciclo temporale.

Un altro gruppo di alimenti ricorrenti nei cenoni di Capodanno è quello della frutta secca: noci, mandorle, fichi secchi, uvetta, datteri. Tutti cibi accomunati dalla presenza del seme. Il seme è potenzialità pura, futuro concentrato e condensato. Mangiarlo equivale a ingerire simbolicamente il domani.

Il melograno, in particolare, è uno dei simboli più antichi di abbondanza e fertilità: i suoi chicchi numerosissimi rappresentano la moltiplicazione della ricchezza, della vita, delle occasioni.

In alcune tradizioni i chicchi vengono contati, in altre se ne conserva uno come talismano, a testimonianza di un legame diretto tra cibo e destino.

Non meno importanti sono i divieti. A Capodanno non tutto è concesso. In molte culture si evitano cibi amari, considerati presagio di difficoltà; piatti poveri o “vuoti”, che potrebbero evocare carestia; avanzi dei giorni precedenti, perché trascinerebbero simbolicamente il passato nel futuro; persino gesti apparentemente innocui come tagliare con il coltello durante un brindisi sono stati a lungo evitati, per timore di spezzare l’armonia dell’anno nascente.

Il principio che governa questi comportamenti è semplice e antichissimo: ciò che accade all’inizio tende a ripetersi. Al di sopra di ingredienti, ricette e superstizioni, però, esiste un rito ancora più potente: mangiare insieme. Il cenone di Capodanno è, da sempre, un atto comunitario. In molte società tradizionali iniziare l’anno da soli era considerato un cattivo presagio. La comunità protegge, rafforza, moltiplica la fortuna. La tavola diventa così un altare laico, un luogo in cui si condividono non solo cibi, ma tempo, speranza, desideri non detti. È il momento in cui il passato viene salutato e il futuro accolto collettivamente. Questi riti gastronomici non sono residui folkloristici privi di senso. Sono frammenti di un sapere arcaico, in cui il cibo era linguaggio simbolico, offerta agli dèi, strumento di dialogo con il tempo e con l’ignoto.

Anche oggi, pur senza crederci davvero, continuiamo a mangiare lenticchie, a scegliere piatti “giusti”, a brindare insieme allo scoccare della mezzanotte. Forse perché, in fondo, lo sappiamo ancora: il futuro non si affronta a stomaco vuoto. Prima di viverlo, va saziato.