Solo un pari per la Juve di Spalletti in Champions: ai bianconeri non basta Vlahovic

La Juventus pareggia 1-1 contro lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata di Champions League. Solo un punto per Luciano Spalletti, al debutto europeo. Ora i bianconeri salgono a tre punti in classifica, di sicuro servirà invertire la rotta per conquistare la qualificazione. Parte fortissimo lo Sporting, in vantaggio al 12' con un gran diagonale di Maxi Araujo. I portoghesi sfiorano subito il raddoppio con Trincao, ma la sua conclusione si infrange sulla traversa. La reazione della Juve passa dai piedi di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo prima impegna in un paio di occasione Rui Silva, poi al 34' trova la zampata giusta su servizio di Thuram. La ripresa è più bloccata. La squadra di Spalletti non trova il guizzo vincente. L'ultima occasione capita nel recupero a Jonathan David che colpisce di testa senza successo. Lo Sporting chiude bene tutti gli spazi e con un po' di sofferenza nel finale, porta via dallo Stadium un punto prezioso. Prossimo impegno in Champions per i bianconeri, il 25 novembre in trasferta contro i norvegesi del Bodo Glimt.
La partita
Al 9' la prima occasione è per la Juve. Cross dalla destra di McKennie per Vlahovic, che calcia di prima intenzione da posizione defilata. Risponde Rui Silva. Al 12' lo Sporting passa in vantaggio. Bella azione corale da destra a sinistra. Goncalves, serve a centro area Trincao che rifinisce dall'altra parte per Araujo. Diagonale vincente del numero 20 e palla alle spalle di Di Gregorio. La Juve accusa il colpo. Dopo due minuti i portoghesi vanno vicinissimi al raddoppio. La sassata di Trincao si infrange sulla traversa. I bianconeri si scuotono con Vlahovic a suonare la carica.
Al 18' il serbo anticipa Diomande e gira di testa, con ottima risposta di Rui Silva. Subito dopo il portoghese si ripete di nuovo sempre su una conclusione a volo di Vlahovic. Al 34' arriva il pareggio della Juve. Incursione in area di Thuram, sulla palla in mezzo si avventa Vlahovic che trova la zampata giusta. I bianconeri insistono. Percussione di Yildiz che serve l'accorrrente Coinceiçao, il suo tiro viene deviato in corner. Dopo aver sofferto nel primo quarto d'ora, la Juve chiude in attacco. Ma non c'è più tempo. La prima frazione finisce sul punteggio di 1-1.
I bianconeri partono all'attacco anche nella ripresa. Mancano però le occasioni da gol. Il gioco si fa molto spezzato con i portoghesi abili a spezzare il ritmo della Juve. Al 62' doppia occasione per la squadra di Spalletti. Prima una sponda di testa di McKennie viene salvata sulla linea da Trincao, poi un tentativo dal limite di Cambiaso viene di nuovo respinto dalla difesa portoghese. Al 71' si rivede Yildiz, il tiro cross del turco si spegne sul fondo senza trovare alcun compagno. Primi cambi per Spalletti: entrano Kostic e Zhegrova per Thuram e Conceiçao.
Nell'ultimo quarto d'ora i bianconeri provano gli ultimi attacchi, provando però a non lasciare il contropiede allo Sporting. Prova a inventare con la sua vivacità Zhegrova, entrato bene in partita. Nel recupero la Juve si butta tutta in avanti. David controlla un pallone in area e tenta il servizio per McKennie, chiuso da un paio di avversari. L'occasione migliora capita sulla testa proprio del canadese, alza sopra la traversa Rui Silva. Lo Sporting resiste fino al fischio finale. Solo un pari della Juve nella prima in Champions di Spalletti.
Il tabellino
JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (83' Miretti), Thuram (73' Kostic), McKennie; Conceiçao (74' Zhegrova), Yildiz (87' Yildiz); Vlahovic (83' Adzic). Allenatore: Luciano Spalletti
SPORTING LISBONA (4-2-3-1) - Rui Silva; Vagiannidis (67' Catamo), Diomande, Inácio, Araujo; Hjulmand, Simoes (82' Morita); Goncalves (82' Santos), Trincao, Quenda (68' Quaresma); Ioannidis (72' Suarez). Allenatore: Rui Borges
Marcatori: Araujo (SP) 12', Vlahovic (J) 34'
Ammoniti: Thuram (J), Cambiaso (J), Goncalves (SP), Hjulmand (SP)
Arbitro: Daniel Siebert (Germania)