Champions League 2023/2024: quante squadre italiane accedono. Le ipotesi

A 180 minuti dal termine del campionato di Serie A sono solo due le squadre certe di partecipare alla prossima edizione della Champions League: il Napoli campione d'Italia e la Lazio di Maurizio Sarri che con l'ultima vittoria sull'Udinese si è garantita un posto tra le prime quattro. Al momento, se la stagione finisse oggi, sarebbero l'Inter di Simone Inzaghi terza a quota 66 punti e il Milan di Stefano Pioli quarto a quota 64 ad andare in Champions beffando l'Atalanta quinta a quota 61, la Roma sesta a quota 60 e la Juventus settima a quota 59 punti (dopo la penalizzazione di meno 10). Non sapendo ancora che ne sarà della penalità finale e reale del club bianconero sarebbe meglio chiudere al terzo posto per non rischiare brutte sorprese nel caso la Vecchia Signora dovesse riavere alcuni punti dopo l'eventuale ricorso.

Tutte le combinazioni

Nel prossimo turno l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, sabato sera alle 20:45, mentre il giorno dopo alle 20:45 si giocherà Juventus-Milan. La squadra di Pioli andrà in Champions League se batterà i bianconeri, se pareggiare contro la Vecchia Signora e in contemporanea Roma e Atalanta non dovessero vincere contro Fiorentina a domicilio e Inter al Meazza. Infine, il Milan potrebbe anche staccare il pass per la Champions perdendo contro la Juventus ma vincendo l'ultima di campionato contro il Verona che si sta giocando la salvezza.

L'Inter è ancora più vicina alla qualificazione in Champions che raggiungerebbe qualora vincesse o pareggiasse contro l’Atalanta, perdesse con due gol di scarto contro la Dea vincendo poi l'ultima a Torino oppure perdendo con un gol di scarto contro l'Atalanta e pareggiando contro i granata nell'ultimo turno anche se molto dipenderà da cosa faranno Juventus e Milan il giorno successivo. Con 3 punti in 2 giornate o un pareggio con l’Atalanta, diretta concorrente, l’Inter sarebbe dunque certa di essere in Champions League per il 2023-24. Ma in base ai risultati delle altre avversarie potrebbero anche non essere necessari 3 punti, ma vedremo. L'Italia, inoltre, potrebbe avere cinque squadre in Champions se Inter e/o Roma vincessero la loro finale contro il Manchester City e Siviglia ma solo se non si qualificassero fra le prime quattro in campionato (ad oggi più probabil per i giallorossi rispetto ai nerazzurri.

Le ultime due di Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus

L'Inter se la vedrà contro Atalanta a San Siro e contro il Torino a domicilio mentre la Dea giocherà al Meazza contro la squadra di Simone Inzaghi e chiuderà in casa al Gewiss Stadium contro il sorprendente Monza di Raffaele Palladino. Il Milan giocherà allo Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri e chiuderà in casa contro il Verona. I giallorossi, invece, giocheranno in casa della Fiorentina e chiuderanno poi in casa contro lo Spezia. Infine, la Vecchia Signora giocherà in casa contro il Diavolo e chiuderà alla Dacia Arena di Udine contro la squadra di Sottil.