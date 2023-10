Il Newcastle strapazza il Psg. Vincono City, Barca e Atletico. Tutti i risultati di Champions

Il mercoledì di Champions si apre con il doppio roboante 3-2 dell’Atletico Madrid sul Feyenoord e dello Shakhtar (in rimonta) sull’Anversa. Nei match delle 21 arriva subito il risultato di giornata, con il Newcastle che annienta il PSG di Mbappé per 4-1. Vincono i detentori del Manchester City e i cinque volte campioni del Barcellona. La Lazio rimonta il Celtic e vola in testa al suo gruppo, il Milan non passa contro il “muro giallo” del Borussia e colleziona un altro 0-0, pari anche fra Stella Rossa e Young Boys.

Anversa-Shakhtar 2-3 (Muja [A] 3’, Balikwisha [A] 33’, Sikan [S] 48’ e 76’, Rakitskyi [S] 71’)

Atletico Madrid-Feyenoord 3-2 (Hermoso [F] 7’ aut., Morata [AM] 12’ e 47’, Hancko [F] 34’, Griezmann [AM] 49’)

Celtic-Lazio 1-2 (Furuhashi [C] 12’, Vecino [L] 29’, Pedro 96’ [L])

Borussia Dortmund-Milan 0-0

Porto-Barcellona 0-1 (Torres [B] 46’)

Newcastle-PSG 4-1 (Almiron [N] 17’, Burn [N] 39’, Longstaff [N] 50’, Hernandez [P] 56’, Schar [N] 91’)

Lipsia-Manchester City 1-3 (Foden [MC] 25’, Openda [L] 48’, Alvarez [MCC] 84’, Doku [M] 92’)

Stella Rossa-Young Boys 2-2 (Ndiaye [SR] 35’, Ugrinic [YB] 48’, Itten [YB] 61’ rig., 88’ Bukari [SR])

Girone E

Atletico Madrid 4

Lazio 4

Feyenoord 3

Celtic 0

Girone F

Newcastle 4

PSG 3

Milan 2

Borussia Dortmund 1

Girone G

Manchester City 6

Lipsia 3

Young Boys 1

Stella Rossa 1



Girone H

Barcellona 6

Porto 3

Shakhtar 3

Anversa 0

Barcellona-Shakhtar

Feyenoord-Lazio

Anversa-Porto

Celtic-Atletico Madrid

Newcastle-Borussia Dortmund

PSG-Milan

Lipsia-Stella Rossa

Young Boys-Manchester City

Il mercoledì della seconda giornata di Champions League ha un inizio scoppiettante. Vince l’Atletico Madrid di Simeone per 3-2 contro il Feyenoord e vola in testa al girone E. Partita pazza al “Wanda Metropolitano” con gli olandesi che passano in vantaggio dopo 7’ grazie all’autogol di Hermoso, al 12’ Morata la pareggia ma Hancko riporta gli uomini di Slot avanti al minuto 34’. Poco prima del doppio fischio Griezmann la pareggia e poi è sempre l’ex Juventus a regalare i tre punti agli spagnoli al 47’ Ancora più folle l’altro match delle 18:45 fra Anversa e Shakhtar, che finisce sempre per 3-2 ma a favore degli ospiti. Primo tempo tutto a favore dei belgi che passano dopo centottanta secondi con Muja e raddoppiano con Balikwisha al 33’. La ripresa è un monologo ucraino che la riaprono con Sikan al 48’, Rakitskyi la pareggia al 71’ e sempre Sikan firma il sorpasso al 76’: quando sembra tutto finito, con sette giri di lancette oltre il 90’, sui piedi di Alderweireld si presenta dagli undici metri la possibilità di pareggiarla ma l’ex Tottenham spara clamorosamente a lato e regala i primi tre punti alla squadra di Donetsk.

Passa dal rischio di perderla a vincerla al 96’ la Lazio di Sarri che si impone per 2-1 in rimonta contro il Celtic. Passano dopo 12’ i padroni di casa con Furuhashi, Vecino la pareggia al 29’ ma a nove dalla fine Palma realizza la rete del vantaggio per gli scozzesi che viene annullata per fuorigioco, a recupero praticamente scaduto Pedro raccoglie un pallone di Guendouzi a supera Hart regalando i tre punti e la testa del girone ai biancocelesti. Finisce 0-0 al “Signal Iduna Park” la sfida fra Borussia Dortmund e Milan. Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per i rossoneri che nel secondo tempo creano e sprecano, dopo aver rischiato nella prima frazione sulle iniziative di Malen e Fullkrug.

Il Newcastle alla prima in casa, dopo il pareggio contro il Milan, strapazza per 4-1 il PSG e vola in testa al gruppo F, superando proprio i parigini. Partita mai in discussione e sempre in controllo degli inglesi che passano al 17’ con Almiron per poi raddoppiare al 39’ con Burn. Al 50’ Longstaff la chiude ma sei minuti più tardi Hernandez la riapre, prima del sigillo finale targato Schar (91’) che manda in paradiso i Magpies. Vince di misura il Barcellona di Xavi che si impone per 1-0 nella complicata trasferta di Porto. A decidere il match è la rete di Ferran Torres al 46’ che regala il punteggio pieno in classifica agli spagnoli, da segnalare nel finale il doppio giallo sventolato a Gavi. Vince per 3-1 il Manchester City campione in carica in terra tedesca contro il Lipsia. Sfida bloccata al 25’ grazie a Foden, ad inizio ripresa (48’) Openda la riequilibra e, come spesso avviene in questi casi, parte il forcing alla ricerca della vittoria delle squadre di Guardiola che trova applicazione fra l’84’ e il 92’: sono prima Alvarez e poi Doku a regalare la vittoria ai detentori della Coppa dalle Grandi Orecchie. Nell’altra sfida del gruppo G, pari fra Stella Rossa e Young Boys: apre Ndiaye al 35, nella ripresa gli ospiti la pareggiano prima con Ugrinic al 48’ e poi la ribaltano con Itten dal dischetto al 61’, a centottanta secondi dall’assegnazione del recupero Bukari fissa il risultato su