Champions League, Conte sfida il Milan: chi gioca e chi no

Ci siamo, torna la Champions League. Questa sera è in programma Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale allo stadio Giuseppe Meazza, con calcio d'inizio alle ore 21. Il match sarà arbitrato dallo svizzero Sandro Schärer, alla prima direzione con i rossoneri e gli Spurts. Gli assistenti saranno i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Il quarto uomo sarà il tedesco Marco Fritz. Al Var Fedayi San e Lukas Fahndrich.

Per il Milan potrebbe essere l'occasione giusta per sfatare il tabù Tottenham, affrontato quattro volte col bilancio di due pari e due sconfitte. L'ultimo incrocio risale a undici anni fa, erano sempre gli ottavi di Champions: a San Siro fu Peter Crouch a decidere la sfida (gol decisivo visto lo 0-0 del ritorno a White Hart Lane), la partita della famosa lite tra Rino Gattuso e Joe Jordan.

Come arriva il Milan

I rossoneri stanno cercando di uscire dal tunnel negativo, dopo una lunga serie di risultati negativi (due derby persi in soli 20 giorni). La vittoria di misura contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, arrivata con un gol di Olivier Giroud potrebbe aver dato la scossa giusta al gruppo per affrontare al meglio la doppia sfida in Champions. La squadra di Pioli aveva chiuso il girone al secondo posto con 10 punti, dietro il Chelsea primo con 13. Le ultime due partite, due successi per 4-0 contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Come arriva il Tottenham

Momento delicato per Antonio Conte (è appena rientrato dopo un'operazione alla cistifellea) e torna a San Siro dopo i due anni alla guida dell'Inter. La squadra sta vivendo un periodo altalenante. Nell'ultimo turno ha incassato 4 gol dal Leicester, il tutto dopo due vittorie di fila contro Fulham e soprattutto Manchester City. Nel 2023 ha vinto anche due partite di Coppa Lega. Attualmente gli Spurs sono al quinto posto, a due punti dal Newcastle e inseguono la qualificazione in Champions. Avevano raggiunto gli ottavi di finale grazie alla vittoria in casa del Marsiglia nell'ultima giornata.

Quanto valgono i quarti di finale

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, a questo punto della competizione il Milan ha incassato oltre 60 milioni di euro che comprendono: bonus partecipazione, ricavi dal ranking storico, i market pool, i bonus per quanto riguarda l’andamento del girone e il premio per l’accesso agli ottavi. Con un eventuale passaggio ai quarti di finale, però, la cifra salirebbe vertiginosamente. I rossoneri andrebbero a guadagnare ulteriori 10,6 milioni di euro e toccherebbe quota 71 milioni nell’arco dell’intera Champions. Tutto ciò senza considerare un altro match casalingo da probabile tutto esaurito che porterebbe ulteriori introiti nelle casse della società.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli è intenzionato a confermare il 3-4-1-2. Con Maignan ancora out, sarà Tatarusanu a difendere i pali rossoneri. Davanti al rumeno, ancora difesa a tre. Sicuri del posto Kalulu e Thiaw. Ballottaggio Kjaer-Tomori. Sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e Theo Hernandez a sinistra.In mezzo al campo non ci sarà Bennacer, spazio dunque ancora alla coppia Tonali-Krunic. In avanti Brahim Diaz svarierà tra le linee dietro Rafael Leao e Giroud.

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernández; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Pobega, Calabria, Rebic, Origi, Messias, De Ketelaere. Indisponibili: Bennacer, Maignan. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Touré, Krunic, Tomori.

Tanti gli indisponibili per Conte, che dovrà fare a meno del numero uno Hugo Lloris. Al suo posto il secondo portiere Forster. Solita difesa a tre composta da Romero, Dier e Davies. Scelte obbligate a centrocampo dopo l'infortunio di Bentancur accusato nell'ultimo match di campionato contro il Leicester e lo squalificato Hojbjerg. In mezzo al campo agiranno Skipp e Sarr. Sulle fasce Emerson Royal si gioca una maglia con Pedro Porro, a sinistra gioca Perisic. In avanti spazio all'artiglieria pesante con Kulusevski, Harry Kane e Son.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Conte. A disposizione: Austin, Whiteman, Sanchez, Pedro Porro, Tanganga, Davies, Danjuma, Devine, Craig, Mundle, Richarlison, Lucas Moura. Indisponibili: Bentancur, Bissouma, Lloris, Sessegnon. Squalificati: Hojbjerg. Diffidati: Lenglet, Dier.

ARBITRO: Sandro Schärer (Svizzera)

Dove vedere Milan-Tottenham

Due opzioni a disposizione per chi vuole vedere Milan-Tottenham. La sfida sarà trasmessa da Mediaset e da Sky. Nel primo caso la partita sarà in chiaro su Canale 5, mentre nel secondo i canali di riferimento per gli abbonati saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming su Sportmediaset.it, Mediaset Infinity, SkyGo e NOW.