Champions League: ecco cosa è accaduto nella prima giornata

È ricominciata la manifestazione più seguita, amata e bella dell’anno. Con i calci d’inizio di Milan-Newcastle e Young Boys-Lipsia alle 18:45 è ufficialmente partita la Road to Wembley che porterà una delle trentadue partecipanti ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie.

La due giorni di Champions League si apre con la semifinalista della scorsa edizione, il Milan, impegnata in casa contro il Newcastle. Il ritorno nell’Europa che conta per i Magpies contro i sette volte campioni si chiude per 0-0. Molto più rossonera la partita che inglese, con la squadra di Pioli che non riesce a sfruttare l’innumerevole quantità di palle gol create (2.08 expected goals, 25 tiri contro sei). Il Newcastle mostra tutti i suoi limiti offensivi ma dimostra ancora una volta la sua grande solidità difensiva (squadra meno battuta della Premier lo scorso anno con soli 33 gol subiti). Nel secondo anticipo di giornata, i tedeschi del Lipsia si sono imposti per 3-1 sugli svizzeri dello Young Boys. Dopo soli 3’ ad aprire le marcature è stato Simakan per gli ospiti, pareggio trenta minuti più tardi grazie a Elia; al 73’ Schlager riporta avanti i tedeschi che la chiudono definitivamente al 92’ grazie a Sesko.

I campioni in carica del Manchester City esordiscono all’”Etihad” imponendosi per 3-1 contro la Stella Rossa. Passano prima gli ospiti grazie a Bukari alla fine del primo tempo, nella ripresa Alvarez prima – 47’ e 60’ – e Rodri poi – 73’ – fissano il punteggio finale consegnando la vittoria e i primi tre punti agli uomini di Guardiola che si ripresenta, nuovamente, da favorito ai nastri di partenza. Nello stesso girone del Milan si sfidano Paris Saint-Germain e Borussia Bortmund, in quello che può essere definito a tutti gli effetti un “raggruppamento di ferro”. Vincono per 2-0 i parigini guidati da Luis Enrique, grazie alle reti di Mbappé al 49’ e di Hakimi al 58’.

PSG (Instagram)

Il ritorno nella massima competizione europea della Lazio è segnato da un pareggio in extremis contro l’Atletico Madrid guidato da un ex, Diego Simeone. Apre la contesa Pablo Barrios, ventenne centrocampista dei colchoneros che con un destro da 25 metri, complice una deviazione di Kamada, spiazza Provedel. Proprio il portiere, con un gran colpo di testa sull’ultima palla utile, trafigge il collega Oblak e regala il pareggio alla squadra di Sarri. Sempre nel gruppo E i campioni d’Olanda del Feyenoord si impongono per 2-0 su quelli di Scozia del Celtic. Partita molto movimentata a Rotterdam ma mai effettivamente in discussione: i padroni di casa passano al 47’ con Stengs, al 65’ Igor Paixao sbaglia un rigore e al 71’ Geertruida si vede annullare il gol del raddoppio per fuorigioco, cinque minuti più tardi, però, Jahanbakhsh realizza la seconda rete e regala la vittoria agli olandesi. Due espulsioni nelle fila degli ospiti, quella di Lagerbielke per doppio giallo al 64’ - che ha causato il rigore poi sbagliato da Paixao - e il rosso diretto a Holm al 68’.

Barcellona (Instagram)

Inizia con una manita, invece, la Champions del Barcellona che regola i belgi dell’Anversa. Marcature aperte e chiuse da Joao Felix (11’ e 66’) con cartellino timbrato anche da Lewandowski al 19’ e Gavi al 54’, in mezzo l’autogol del momentaneo 3-0 causato da Bataille. A fare compagnia agli spagnoli c’è il Porto in testa al gruppo H, che ha avuto la meglio sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk. 3-1 il finale a favore dei portoghesi con marcature realizzate tutte nella prima frazione: apre Galeno all’8’, la pareggia Kelsy al 13’, sempre il brasiliano mette a segno la sua personale doppietta al 15’, è Taremi a chiudere il discorso al 29’,

Risultati 1ª giornata

Milan-Newcastle 0-0

Young Boys-Lipsia 1-3 (3’ Simakan, 33’ Elia, 73’ Schlager, 92’ Sesko)

Barcellona-Anversa 5-0 (11’ e 66’ Joao Felix, 19’ Lewandowski, 22’ Bataille [aut.], 54’ Gavi)

Feyenoord-Celtic 2-0 (47’ Stengs, 76’ Jahanbakhsh)

Lazio-Atletico Madrid 1-1 (29’ Barrios, 95’ Provedel)

Manchester City-Stella Rossa 3-1 (45’ Bukari, 47’ e 60’ Alvarez, 73’ Rodri)

PSG-Borussia Dortmund 2-0 (49’ Mbappé, 58’ Hakimi)

Shakhtar Donetsk-Porto 1-3 (8’ e 15’ Galeno, 13’ Kelsy, 29’ Taremi)

Classifiche

Girone E

Feyenoord 3

Lazio 1

Atletico Madrid 1

Celtic 0

Girone F

PSG 3

Newcastle 1

Milan 1

Borussia Dortmund 0

Girone G

Manchester City 3

Lipsia 3

Young Boys 0

Stella Rossa 0

Girone H

Barcellona 3

Porto 3

Shakhtar 0

Anversa 0

Seconda giornata

Anversa-Shakthar

Atletico Madrid-Feyenoord

Celtic-Lazio

Borussia Dortmund-Milan

Porto-Barcellona

Newcastle-PSG

Lipsia-Manchester City

Stella Rossa-Young Boys