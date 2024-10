Champions, l'Inter passa al 93' a Berna: Thuram gela lo Young Boys

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter di Simone Inzaghi vince una partita importantissima e pesantissima sul campo di un ottimo Young Boys che ha tenuto botta dal primo all'ultimo minuto e fatto soffrire i nerazzurri. A decidere il match ci ha pensato un gol di Marcus Thuram, su assist di Federico Dimarco dopo un grande scambio con il capitano Lautaro Martinez. Con questo successo prezioso e meritato l'Inter sale a quota 7 punti in classifica, al pari di altre sei squadre, e si mette così in una buona posizione per affrontare le prossime tre delicate sfide di Champions League tra Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen. Dopo un primo tempo complicato, ad inizio ripresa l'episodio che avrebbe potuto far svoltare il match in favore della squadra di Inzaghi con il rigore concesso da Oliver per un fallo su Dumfries. Dal dischetto, però, non impeccabile Arnautovic che calcia male facendosi parare il tiro da Von Ballmoos. Per sua fortuna, però, ci ha pensato Marcus Thuram a fargli tornare il sorriso e a risolvere una partita fondamentale in favore dell'Inter che ci ha provato fino alla fine a portarsi a casa i tre punti. Da segnalare l'infortunio muscolare occorso a Carlos Augusto che salterà sicuramente la fondamentale sfida di domenica contro la Juventus in un derby d'Italia che si preannuncia infuocato.

La cronaca della partita

Primo tempo difficile per l'Inter di Inzaghi sul sintetico di Berna con i padroni di casa molto pericolosi e sul pezzo dal primo al 45esimo. Il primo tentativo reale verso la porta di Sommer è di Hadjam che si accentra e calcia, la sfera viene deviata da Dumfries ma il numero uno elvetico non si fa beffare. Al 22' grandissimo salvataggio di Pavard sul tentativo di testa di Virginius. Al 25' mischia in area di rigore nerazzurra con alla fine la difesa che sbroglia la matassa. Al 27' bravissimo Dumfries che salva ancora tutto sul tentativo di Monteiro. Minuto 32' grandissima occasione per l'Inter: Bisserck apre di testa per Carlos Augusto che la serve a Mkhitaryan che imbuca subito per Bisseck che a tu per tu con Von Ballmoos calcia trovando la parata di piede del numero uno. I nerazzurri tengono meglio il campo ma gli svizzeri sono sempre pimpanti e potenzialmente pericolosi e si va al riposo sul punteggio di 0-0.

In avvio di ripresa, dopo 65 secondi, Hadjam trattiene Dumfries con Oliver che concede il rigore per l'Inter. Dal dischetto Arnautovic si fa parare la conclusione dal numero uno dello Young Boys Von Ballmoos che sulla respinta poi salva ancora su Dumfries. L'Inter ci prova con una paio di iniziative respinte dalla difesa di casa ma al 60' sono gli svizzeri ad andare vicini al gol con lo slalom speciale di Monteiro che ne salta due e va al tiro: palo pieno. Sul ribaltamento di fronte Dimarco ci prova con un sinistro al volo su una palla vagante con la sfera che esce fuori di poco. Al 75' grande azione dell'Inter con Dumfries che serve Taremi che la serve a Lautaro che allarga per Dimarco che la mette in mezzo per Zielinski che di sinistro la calcia fuori di pochissimo.

Al 78' Lautaro Martinez si gira alla sua maniera e va al tiro di destro potente: blocca Von Ballmoos. Males ci prova di sinistro da fuori area all'81' con la sfera che termina a lato alla sinistra di Sommer. Minuto 84' altro pericolo per l'Inter con il sinistro di Males che spaventa Sommer. Al 90' altra grande accelerazione di Dumfries sulla destra che la crossa per Dimarco che la rimette in mezzo con Zielinsky che sul tap in calcia alto. Al 93' Thuram porta in vantaggio l'Inter: bell'azione dei nerazzurri con Lautaro che riceve palla in verticale, serve Dimarco di tacco he la mette in mezzo per Thuram che in qualche modo, di ginocchio-tibia, la mette dentro. Al 96' doppia grande chance per l'Inter con Lautaro che va al tiro fermato da Von Ballmoos che sulla ribattuta ferma anche Thuram.

Il tabellino



YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum (86' Atheakame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (77' Elia), Ugrinic; Virginius (59' Colley), Imeri (59' Males), Monteiro; Ganvoula (86' Itten). Allenatore Joël Magnin.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (77' Bastoni), de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (61' Zielinski), Carlos Augusto (54' Dimarco); Taremi (77' Thuram), Arnautovic (61' Lautaro Martinez). Allenatore Simone Inzaghi.

Marcatori: 93' Thuram (I)

Ammoniti: Monteiro (Y), Hadjam (Y), Dumfries (I), Imeri (Y), Males (Y), Dimarco (I), Simone Inzaghi (I)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)