Champions, il Napoli bloccato sul pari dall'Union Berlino: non basta un gol di Politano

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona contro l'Union Berlino nella sfida valida per il Gruppo C di Champions League.

La squadra di Rudi Garcia non va oltre il pareggio contro i tedeschi, che interrompono un filotto negativo di 12 partite perse. Il primo tempo si gioca ad una sola porta col Napoli alla ricerca del gol. Gli azzurri sono pericolosi con Natan, il suo colpo di testa finisce sul palo. A sbloccare la gara ci pensa Matteo Politano, che inganna Ronnow con un tocco sporco. L'Union si vede allo scadere con un palo colpito da Juranovic su punizione. Nella ripresa arriva il pareggio inaspettato dei tedeschi, che segnano in contropiede con l'ivoriano Datro Fofana, bravo a raccogliere la respinta di Meret.

La partita

Garcia sceglie Natan al centro della difesa insieme a Rrahmani, Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra, tra i pali Meret. In regia Lobotka ai suoi lati Anguissa e Zielinski. Al centro dell'attacco c'è Raspadori con Politano e Kvaratskhelia esterni.

Fischer schiera il solito 3-5-2 e si affida a Bonucci nel terzetto con Jaeckel e Diogo Leite, in porta Ronnow. A tutta fascia Juranovic e Roussillon, a centrocampo Haberer, Khedira e Laidouni. Coppia d'attacco Becker e Fofana.

Primo tempo

Sono gli azzurri a fare la partita mentre l'Union gioca d'attesa. La prima occasione da gol arriva al 17'. Tacco smarcante di Raspadori, sulla palla irrompe Zielinski calciando sul primo palo. Ronnow si salva in corner. Al 24' la squadra di Garcia va vicina al gol. Cross di Zielinski per l'incornata a colpo sicuro di Natan, fermata dal palo. Alla mezz'ora Anguissa sblocca la gara ma il gol viene annullato per un fallo precedente di Di Lorenzo su Roussillon. Al 39' arriva il vantaggio azzurro. Cross dalla sinistra di Mario Rui, per Politan, che grazie ad una strana carambola batte Ronnow. In pieno recupero, si fanno i pericolosi i tedeschi. La punizione di Juranovic finisce sulla base del palo mentre Meret sta a guardare.

Secondo tempo

I padroni di casa partono subito forte. Al 51' azione insistita di Kvaratskhelia, che ubriaca di finte gli avversarsi. Palla offerta a Zielinski che non riesce a trovare la porta. Sul capovolgimento di fronte arriva il gol dell'Union, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dal Napoli. In contropiede ci prova prima Becker, sulla respinta di Meret è Fofana a realizzare il pareggio. I tedeschi prendono coraggio, cross basso di Roussillon per Becker contenuto in calcio d'angolo da Natan. Gli azzurri cercano il gol del vantaggio ma l'Union serra bene i ranghi. Al 68' tiro da fuori di Trimmel, respinge con i pugni Meret. Garcia si gioca la carta Simeone al posto dell'infortunato Lobotka. Gli azzurri ci provano soprattutto con Kvaratskhelia, poco lucido nelle ultime scelte.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Natan, Mario Rui (Olivera); Anguissa, Lobotka (77' Simeone), Zielinski (90' Cajuste); Politano (86' Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

UNION BERLINO (3-5-2) - Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (64' Trimmel), Haberer (80' Aaronson), Khedira (70' Tousart), Laidouni (71' Kral), Roussillon (80' Gosens); Becker, Fofana. Allenatore: Urs Fischer

Marcatori: Politano (N) 39', Fofana (UB) 52'

Ammoniti: Bonucci (UB), Jaeckel (UB), Tousart (F), Simeone (N)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)