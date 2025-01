Champions oggi…l’Atalanta torna grande in Europa. Ora tocca a Juve e Bologna

Atalanta-Sturm Graz 5-0

- Fare turnover in Champions non è da tutti ma nessuno ha mai accusato Gasperini di non essere un tecnico coraggioso. Vedere in campo da titolare il 19enne Palestra fa bene al cuore di chi vuol bene al calcio, anche se non gioca una gara memorabile. Più fortunato l’inserimento di Toloi e Zappacosta, che ultimamente avevano giocato pochino. Il laterale è forse il migliore in campo, confermando di meritare più spazio non solo con la maglia della Dea.

- L’Atalanta stasera è anche fortunata. Kolasinac rischia una figura barbina quando Camarà se lo fuma all’11’. L’avanti africano si divora un gol fatto e nel giro di un minuto la legge non scritta del calcio colpisce gli austriaci: Zappacosta imperversa sulla fascia e regala un pallone a Retegui con scritto sopra “spingimi in porta”. L’argentino la tocca quanto basta per gonfiare la rete e continuare la sua striscia impressionante di realizzazioni. Siamo sicuri che, davanti alla televisione, Spalletti si starà fregando le mani. A marzo contro la Germania servirà un Retegui incarognito quanto basta. Incrociamo le dita.

- Charles De Ketelaere è un giocatore sui generis, capace di passare dalle stelle alle stalle in pochi minuti. Se il colpo di testa col Napoli avrebbe meritato di essere un gol, stasera parte con troppa ansia, come se volesse fare tutto da solo. Dopo un primo tempo pasticcione, torna quello di sempre, mettendo in porta due gol, uno dei quali però in fuorigioco e l’assist per il 4-0 del sodale Lookman. Certo gli austriaci non hanno offerto chissà quale resistenza ma è comunque un buon segnale. Senza la sua creatività, l’Atalanta è tutt’altra squadra.

- Applausi a scena aperta al pubblico bergamasco. Non solo riempie in ogni ordine di posti il Gewiss Stadium ma fa un tifo forsennato dal primo all’ultimo minuto nonostante abbia di fronte i carneadi dello Sturm Graz. Non so come la pensiate voi, ma ogni volta che vedo una partita dell’Atalanta a Bergamo mi ricordo cosa rende il calcio lo sport più bello al mondo.

- Ma quanto sarà bravo Juan Cuadrado? Dopo l’ennesima serie di infortuni che l’hanno costretto ai box per mesi, torna in campo nel secondo tempo e fa sentire subito la sua presenza, fornendo un paio di assist al bacio e, in generale, sbagliando poco o niente. Valga da lezione a chi pensa che i calciatori abbiano una data di scadenza come lo yogurt. Quando hai a disposizione giocatori con la sua tecnica, prima o poi faranno la differenza. Avercene…

- Qualcuno mi può spiegare perché dobbiamo sorbirci partite del genere? La “logica” della nuova Champions era di rendere più spettacolare la competizione e ingolosire gli sponsor, aumentando nel contempo il numero dei partecipanti. Con tutto il rispetto per lo Sturm Graz, giocare 90 minuti ad una porta, senza che Carnesecchi debba fare una parata una ed un punteggio che sarebbe dovuto essere tennistico, i neutrali avranno cambiato canale dopo cinque minuti. Più partite vuol dire più soldi per tutti, parecchi dei quali si fermeranno a Nyon, ma siamo sicuri che sia un bene per il calcio? Non sarebbe meglio risparmiarsi roba del genere?

Gli altri risultati

Monaco-Aston Villa 1-0

Slovan Bratislava-Stoccarda (dalle

21)Club Brugge-Juventus (dalle 21)Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (dalle 21)Benfica-Barcellona (dalle 21)Liverpool-Lille (dalle 21)Bologna-Borussia Dortmund (dalle 21)Stella Rossa Belgrado-PSV (dalle 21)