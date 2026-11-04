Champions: stasera tocca a Como e Napoli

Due rivali da non sottovalutare per una nuova trasferta europea. Como e Napoli arrivano al giro di boa del girone di Champions con sentimenti contrastanti: i lariani con i 6 punti già in tasca stasera (18.45, Sky) faranno la conoscenza con uno dei catini più roventi del continente, lo stadio Bollaert, tana del Lens che nella passata stagione a lungo ha conteso al Psg nientemeno che la Ligue 1. Un risultato positivo sarebbe un passo da gigante per la squadra di Fabregas in ottica playoff, quantomeno.

Vuole uscire invece dalla crisi il Napoli, che visita il Porto (ore 21, Amazon) con appena 13 giocatori a disposizione: «Partita importante, ma non è l’ultima spiaggia. Sarà una gara di sofferenza», sono state le parole alla vigilia di Massimiliano Allegri, nella sfida a distanza tra tecnici con un altro toscano, Francesco Farioli, che al Porto nella scorsa stagione ha vinto il campionato e che viene da 12 vittorie su 12 in patria, mentre in Champions è ancora a quota zero.