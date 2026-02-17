Champions, troppo Borussia per l’Atalanta: la Dea cade 2-0 in Germania

L’Atalanta perde 2-0 sul campo del Borussia Dortmund, nell’andata dei play-off di Champions. Prestazione deludente della squadra di Palladino contro i più esperti tedeschi. Parte male la Dea, subito sotto di un gol. Al 3’ segna di testa Serhou Guirassy, su assist di Ryerson. I nerazzurri sbandano e tardano a reagire. Al 42’ arriva il raddoppio. Ancora il franco-guineano protagonista: va via in velocità e serve un pallone solo da spingere in porta per Maximilian Beier. Nella ripresa la squadra di Palladino non riesce a creare pericolo alla porta tedesca. Il Borussia legittima la vittoria controllando il match con buona autorità, dimostrando una migliore attitudine in questi tipi di match. Tra otto giorni il ritorno a Bergamo. Servirà una grande impresa, oltre che un’altra Atalanta, per ribaltare il risultato.

La partita

Parte forte il Borussia e trova subito in vantaggio. Al 3’ cross sul secondo palo di Ryerson, stacca indisturbato e mette alle spalle di Carnesecchi. Tedeschi più sciolti caricati dal proprio pubblico, mentre i nerazzurri faticano a proporsi in avanti. La squadra di Palladino comincia a farsi vedere. Al 24’ Zalewski scappa via sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo un gran pallone, a porta vuota non ci arriva Pasalic. Cresce ancora l’Atalanta. Kolasinac e Zalewski combinano in contropiede; la difesa giallonera salva su Scamacca. Il Borussia si rivede in avanti. Sugli sviluppi di un piazzato, Anton colpisce di testa da buona posizione. Pallone alto. Al 42’ arriva il raddoppio del Dortmund. Guirassy scappa via a Djimsiti e mette in mezzo un pallone che Beier deve solo spingere in porta. Doccia gelata per i nerazzurri che chiudono la prima frazione sotto di due gol. Subito due cambi per Palladino, entrano Krstovic e Hien, fuori Scamacca e Djimsiti. La squadra di Palladino prova ad allentare la pressione e farsi vedere in avanti, grazie ai nuovi ingressi. Soprattutto Krstovic si dà da dare in avanti ma è poco assistito. Al 63’ Palladino si gioca la carta Sulemana per rinvigorire l’attacco ma il Borussia presidia bene gli spazi e appena può riparte con Guirassy e Brandt. Tanti gli scontri a centrocampo ma le occasioni da gol latitano. All’89’ ci prova Samardzic con un sinistro pericolo. Kobel è attento. Finisce dopo tra minuti di recupero. Il Borussia vince con merito. Delude le attese invece l’Atalanta.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) - Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Jo.Bellingham, Nmecha (83’ Sabitzer), Svensson; Beier (70’ Adeyemi), Brandt (69’ Chukwuemeka); Guirassy (83’ Fabio Silva). Allenatore: Niko Kovac

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (72’ Bellanova), De Roon (63’ Sulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (82’ Samardzic); Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Guirassy (BD) 3’, Beier (BD) 42’

Ammoniti: Reggiani (BD), Koussounou (A), Djimsiti (A), Scamacca (A