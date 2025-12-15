Chi è Armando Izzo, compagno di Raffaella Fico e difensore del Monza

Oggi Armando Izzo ha annunciato tramite i social la tragica perdita del bambino che aspettava insieme alla compagna Raffaella Fico, chiedendo rispetto e riservatezza in un momento così delicato. Ma chi è il calciatore del Monza e compagno della showgirl napoletana?

Armando Izzo è nato a Napoli nel 1992 e originario di Scampia, è un calciatore professionista che attualmente gioca come difensore centrale nel Monza. La sua carriera è iniziata tra i campi dell’Arci Scampia e del Napoli Calcio, prima di trasferirsi alla Triestina a 19 anni, un passaggio decisivo che lo ha portato poi all’Avellino, dove ha contribuito alla promozione in Serie B.

Successivamente ha vestito la maglia del Genoa e dal 2018 quella del Torino, squadra con cui ha vissuto quattro stagioni importanti, prima di approdare al Monza nel 2022, club con cui continua a giocare e consolidare la sua carriera. Izzo ha anche fatto parte della Nazionale italiana, collezionando tre presenze, l’ultima durante le qualificazioni per Euro 2020.

Le sfide personali

Cresciuto senza il padre, scomparso prematuramente a causa di una leucemia quando Armando aveva solo dieci anni, Izzo ha raccontato in diverse interviste come questa perdita abbia segnato profondamente la sua formazione: " Siamo rimasti io, mia madre e i miei fratelli. Ci è cascato il mondo addosso, ma mia madre ha scelto di reagire lavorando duramente, e questo mi ha insegnato il vero valore della famiglia e del sacrificio ".

L’esperienza della perdita del padre ha contribuito a forgiarlo non solo come uomo ma anche come atleta, spingendolo a perseguire con determinazione la carriera da calciatore professionista. " Solo quando ho comprato casa per mia madre mi sono sentito davvero realizzato" , ha raccontato.

Il dramma delle accuse e l’assoluzione

Durante il suo percorso al Monza, Izzo ha dovuto affrontare accuse legate al calcioscommesse e presunti legami con la criminalità organizzata. Dopo un lungo iter giudiziario, il 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli lo ha assolto con formula piena, stabilendo che i fatti contestati non sussistono.

Dopo questa esperienza difficile, Izzo ha espresso gratitudine verso la sua famiglia, i legali e la società del Monza, sottolineando come il sostegno ricevuto lo abbia aiutato a ripartire sia professionalmente che personalmente.

La vita privata

Armando Izzo è attualmente fidanzato con Raffaella Fico, ufficializzando la loro relazione a metà ottobre attraverso i social.

In passato, Izzo è stato sposato con una donna di nome, conosciuta da adolescente, ed èdi una figlia di 10 anni. La sua vita privata, anche dopo le vicissitudini giudiziarie, è oggi più, mentre continua a concentrarsi sulla carriera calcistica e sugli affetti più importanti.