Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo: "Il nostro bambino ci ha lasciati"

Un dolore profondo e improvviso ha colpito Raffaella Fico e il suo compagno Armando Izzo. La showgirl e il calciatore del Monza hanno perso il bambino che attendevano. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Izzo, che ha scelto di condividere poche parole sui social per evitare il diffondersi di voci e indiscrezioni.

" Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori ", ha scritto il calciatore in un messaggio carico di sofferenza, parlando anche a nome della compagna. La gravidanza era arrivata al quinto mese.

L’annuncio sui social

Armando Izzo ha affidato alle sue Instagram Stories un comunicato breve ma molto chiaro, spiegando la decisione di intervenire pubblicamente proprio per tutelare sé stesso e Raffaella Fico in un momento così delicato. " Prima che si creino false speculazioni - ha spiegato - abbiamo deciso di comunicare direttamente la grave perdita che abbiamo subito ".

Nel messaggio, la coppia chiede esplicitamente silenzio, rispetto e sensibilità, sottolineando il desiderio di vivere il lutto lontano da commenti e ricostruzioni non necessarie. " L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore ", conclude Izzo, ringraziando chi vorrà comprendere e rispettare il loro dolore.

Una gravidanza annunciata poche settimane fa

Solo poche settimane fa, Raffaella Fico aveva condiviso la gioia della nuova maternità durante un’intervista a Verissimo, raccontando la serenità ritrovata accanto ad Armando Izzo e il desiderio di allargare la famiglia. Aveva parlato anche dell’entusiasmo della figlia Pia, nata dalla precedente relazione con Mario Balotelli, all’idea di diventare sorella maggiore.

La coppia aveva poi reso pubblico anche il sesso del bambino, che avrebbe dovuto chiamarsi Vincenzo, un nome scelto con grande valore affettivo.

Un dolore vissuto nel silenzio

Raffaella Fico, 37 anni, e Armando Izzo, 33, hanno scelto di non aggiungere ulteriori dettagli, a conferma della volontà di proteggere un momento estremamente intimo.

La notizia, condivisa con grande sobrietà, ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà. In queste ore difficili, la coppia chiede solo, affidandosi al legame che li unisce per trovare la forza di affrontare una perdita così grande.