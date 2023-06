Chi vince tra Manchester City e Inter? I pronostici sulla finale di Champions League

Chi vincerà tra Manchester City e Inter? I pronostici della finale di Champions sono tutti per i Citizens, indicati da tutti i commentatori come la squadra destinata a sollevare il trofeo più importante del calcio continentale, sabato 10 giugno a Istanbul. Servirà una grandissima impresa alla squadra Inzaghi per sovvertire le previsioni. Ma si sa in fondo i pronostici sono fatti per essere smentiti dal verdetto del campo.

Cosa dicono i bookmakers

Secondo i principali siti di scommesse, il Manchester City è nettamente favorito per la vittoria finale: la quota va da un minimo di 1.40 di Betfair, DaznBet, Novibet, Netbet e Starcasinò Bet, mentre la quota massima è l’1.47 di Goldbet, Better e Sisal. Il pareggio nei 90 minuti regolamentari è quotato tra il 4.60 di Betfair e il 5.00 di Bet365. La vittoria dell’Inter nei tempi normali è invece pagata tra il 6.00 di Bet365 e il 7.50 di Sportbet e LeoVegas. Come sempre avviene le quote potrebbero subire un rialzo con l'avvicinarsi della partita ma è chiaro che la squadra di Guardiola resterà di gran lunga favorita fino alla chiusura delle giocate.

sito odds math

Una delle scommesse più giocate è quella relativa ai gol (Over/Under). Assisteremo a una partita ricca di gol oppure bloccata? I bookmakers sembrano propendere per la prima ipotesi e favoriscono l’Over 2.5, ovvero la possibilità che ci siano più di due gol nel match. La quota minima per questo esito è l’1.63 di Planetwin365, mentre la massima è l’1.73 di Bet365. Chi invece crede in una partita più cauta e con meno gol può optare per l’Under 2.5, che non scende mai sotto quota 2.00 e raggiunge il suo picco su Sisal a 2.20.

Altra giocata interessante è quella relativo al Goal/No Goal, ovvero la possibilità che entrambe le squadre segnino o meno. Qui i bookmakers sono più divisi: Snai e Betfair danno per più probabile il Goal (rispettivamente 1.83 e 1.87) e quotano il No Goal 1.90, mentre Starcasinò Bet dà la preferenza al No Goal a 1.78, con il Goal a 1.88. La quota più alta per il Goal, tuttavia, la offre bet365: 1.95, mentre il No Goal viene quotato 1.80.

Chi non si fida dei bookmakers è l'ex Inter Adriano. L’Imperatore è convinto della vittoria dei nerazzurri e ha investito ben 10.000 reais brasiliani (poco meno di 2.000 euro) sulla sua ex squadra. In caso di vittoria, incasserebbe 75mila reais brasiliani pari a 14mila euro.

I pronostici dei commentatori

I commentatori sono sostanzialmente concordi, sarà il Manchester City a conquistare la Champions. Anche se ovviamente la dinamica del match resta pur sempre imprevedibile. Secondo Lele Adani: "Il City è la squadra che gioca meglio al mondo. La squadra di Inzaghi arriva pronta all’appuntamento ed è migliorata proprio nel momento più importante della stagione, grazie anche alla sofferenza dei mesi precedenti. E poi contro le big d’Europa ha già dimostrato di saper giocare grandi partite. Quando l’Inter gioca al suo massimo, come applicazione, forma e attenzione, può far male a tutti".

Ecco come la pensa invece Antonio Cassano: "Il City è ovviamente meglio, è la squadra più forte del mondo e questo è sotto gli occhi di tutti. Che partita farà l'Inter? Il pallino del gioco lo avrà il City che deciderà che partita fare. L'Inter dovrà ripartire con coraggio, non dovrà far andare in vantaggio il City. Più la gara va per le lunghe e più l'Inter potrà giocarsela. Se mi dicono che al rigore numero 100 vince l'Inter io firmo adesso. L'Inter farà una fare attendista, poi ci sono gli episodi e io ovviamente da tifoso spero per il meglio".

Più ottimista invece Bobo Vieri: "Il City è uno squadrone, ma anche l'Inter lo è. Partono alla pari, undici contro undici, i nerazzurri possono fargli male. Anche perché davanti segnano". Poi precisa: Secondo me l’Inter non sarà bassa come pensano tutti contro il City. Io andrei ad aggredirli, non li farei mai partire. Non gli darei modo di passare al centro. Il centrocampo dell’Inter per me è più forte di quello del City. Io non avrei paura di loro, proverei a fare la partita per fare gol, perché prima o poi il City il gol te lo fa".