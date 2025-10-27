Christian Chivu, l’alieno del calcio italiano

Dunque gli alieni esistono, anche nel calcio italiano. Mettete per esempio un allenatore di una delle squadre più importanti che incontra una squadra importante come lei e perde la partita per un rigore che perfino gli arbitri al microfono dicono che non è rigore. Roba da “Processo del Lunedì”, se ancora esistesse in vita Aldo Biscardi. E infatti, ovviamente, si scatena il pandemonio, che comincia già in campo con regolamento di conti tra un tecnico (l’altro) con un suo ex giocatore, e prosegue dopo il fischio finale. Del tipo: di sconfitte così se ne parla tutta la settimana e oltre.

Poi però, c’è l’allenatore di cui sopra. E mentre il suo presidente (con garbo) si lamenta dell’accaduto e il suo collega (con un po’ meno garbo) continua a sistemare i conti con passato e presente al microfono, mentre rispunta il tradizionale ritornello “sono cose di campo” (che guardano milioni di persone, per dire), ecco proprio lui si siede davanti ai giornalisti e fa un discorso più o meno così: “Voglio parlare di calcio, di quello che di buono hanno fatto i nostri ragazzi per stare in partita e delle energie che invece hanno sprecato a litigare con la loro panchina perdendo lucidità.

Io non verrò mai a lamentarmi qua perché ho una dignità e un approccio diverso da quello a cui molti sono abituati.

I giocatori devono pensare solo a giocare, io sto cercando di cambiare le cose ma per ora lotto da solo: siamo sempre abituati a piangere e lamentarci e dobbiamo evolverci. Finché sarò qui farò questo, non mi interessa cosa pensano gli altri di me”. Chissà quando Christian Chivu tornerà su Marte, per il momento lottiamo per convincerlo a rimanere tra noi.