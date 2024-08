"Ci vediamo domenica". Dybala dice no ai 75 milioni dell'Arabia e resta alla Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Paulo Dybala resta alla Roma. L'argentino ha infatti rifiutato l'offerta monstre dell'Al-Qadsiah. Nonostante i tanti milioni messi sul piatto dal club saudita (75 milioni di euro in tre anni), quando il trasferimento sembrava ormai cosa fatta, la Joya ha stoppato la trattativa con un colpo di scena, scegliendo di rimanere in giallorosso.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Dybala con un post sul suo profilo Instagram, accompagnato da un occhiolino e un video con le prodezze con la maglia giallorossa. "Grazie Roma, ci vediamo domenica", ha scritto l'argentino chiudendo la questione in maniera definitiva. Sotto, i cuori della moglie Oriana Sabatini, Leo Paredes e tanti compagni di squadra, oltre ovviamente di tantissimi tifosi. La possibile cessione della Joya ha mobilitato la tifoseria romanista contraria all'addio del proprio beniamino. "Paulo non si vende" recitava una scritta apparsa nei giorni scorsi sui muri del centro sportivo di Trigoria. Ma anche il tam tam sui social rafforzava il fronte compatto del "Dybala non si tocca" con migliaia di messaggi.

Un vero e proprio colpo di scena arrivato quando mancava soltanto l'annuncio ufficiale del trasferimento. Ieri notte il primo incontro, oggi altri due in cui non si era arrivati alla fumata bianca visto il gioco al ribasso dell’Al-Qadsiah che offriva 3 milioni più bonus. Decisamente meno dei 18 che si aspettava la Roma, ma anche dei 12 della clausola valida fino al 31 luglio. Di fatto mancava solo l'intesa (una sorta di indennizzo) tra i due club per arrivare alle firme finali. Anche le immagini raccolte in giornata facevano pensare a un addio imminente: all'uscita da Trigoria, Dybala è stato acclamato da diverse decine di tifosi che gli hanno chiesto di non partire. L'argentino, che si è concesso con selfie e autografi, è apparso visibilmente emozionato. Tutto questo deve aver fatto leva sul calciatore, che poche ore dopo ha comunicato ai dirigenti della Roma l'improvviso dietrofront.

Decisione che inevitabilmente cambia il mercato giallorosso.

Da, l'erede designato a prendere il suo posto nello scacchiere di De Rossi a Danso a Riquelme passando per Koné, ora tutti questi obbiettivi restano congelati. In attesa, forse, di altre cessioni. Di sicuro non quella di Dybala. Per la felicità di tutta la tifoseria romanista.