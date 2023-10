"Cicciobello bomber": scoppia il caso del bambolotto di Osimhen

Dopo la bufera interna provocata da un video ironico pubblicato su Tik Tok, che ha sicuramente amareggiato Victor Osimhen, adesso il Napoli Calcio prova a difendere il suo campione da "attacchi" esterni sotto qualunque forma. Alla società di De Laurentiis non va per niente giù il bambolotto creato dalla Giochi Preziosi, chiamato "Cicciobello bomber", che ritrae l'attaccante nigeriano con tanto di mascherina, ciuffo di color biondo-oro e la maglia azzurra con la scritta bomber.

Il comunicato del Napoli

La trovata non è piaciuta ai vertici partenopei che, con un comunicato stampa pubblicato sul sito web, minacciano di sporgere denuncia. " Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato 'Cicciobello Bomber' – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club . La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi" .

Non c'è stata alcuna autorizzazione e, quindi, probabilmente la trovata commerciale è sembrata di cattivo gusto anche e soprattutto per il periodo delicato che riguardano i rapporti tra società e attaccante dopo il video su Tik Tok di cui abbiamo parlato sul Giornale.it con la presa in giro sul calcio di rigore sbagliato da Osimhen nella gara contro il Bologna.

Il mondo dei "Cicciobello" è ampio e variegato e va avanti da ormai quasi 60 anni. Secondo indiscrezioni, il prezzo per quello che ritrae Osimhen sarebbe di 70 euro ma, viste le premesse, probabilmente non sarà mai oggetto di acquisto. Sul web, però, si trovano ancora alcuni prodotti della Giochi Preziosi sulla creazione di "Cicciobello D10S" ispirato a Maradona: in quel caso, però, il giocattolo fu tranquillamente messo in vendita e acquistato da tantissimi appassionati, anche di una certa età, magari con la scusa del regalo a figli e nipoti.

Le parole di De Laurentiis