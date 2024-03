"Click here" e "ALT": cosa c'è dietro i tweet delle società di calcio (e non solo)

Si tratta di una tendenza divenuta virale soprattutto nelle ultime ore, anche se il fatto che chi ha cavalcato l'onda non conosce bene il significato di quell'immagine ha scatenato più di qualche polemica sul web: tra i profili che maggiormente hanno aderito a quello che è diventato uno strumento per creare meme anche quelli di alcune società di calcio, bacchettate per questo motivo da numerosi internauti.

L'immagine a cui si fa riferimento è quella di una freccia diagonale nera su sfondo bianco che punta verso l'angolo in basso a sinistra: associate ad essa due parole, ovvero "Click Here" ("clicca qui") in alto e "ALT" in basso, di colore bianco su sfondo grigio. Il fatto che il trend sia diventato virale in poche ore ha spinto tanti ad accodarsi alla moda del momento, pur non conoscendo l'origine dell'immagine, il suo reale significato e l'importante funzione che in realtà ricopre.

Cogliendo la palla al balzo, numerosi club di calcio, e non solo, hanno aderito alla "misteriosa" iniziativa per ottenere immediata visibilità: tra di essi, solo per citarne alcuni, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Monaco l'Al-Nassr, il Genoa, il Napoli Basket e, oltreoceano, anche Inter Miami, Chivas, Rayados e Pachuca. Si tratta sempre della stessa immagine, che invita l'utente di turno a cliccare sul tasto ALT.

Il problema è che la funzione del Testo Alt è un mezzo che X mette a disposizione dei suoi fruitori affetti da disabilità visiva, e viene associato in genere a una foto o a un'immagine: cliccando su di esso, per il disabile è possibile accedere a un testo alternativo creato dall'autore per descrivere il contenuto del suo post anche a chi ha difficoltà ad apprezzarlo visivamente.

Da ciò si può comprendere il motivo per cui tanti siano stati criticati sui social per aver utilizzato a sproposito quella immagine con la freccia nera. Il tasto è stato in effetti usato per nascondere in modo "accattivante" e simpatico dei piccoli messaggi destinati ai propri tifosi, anche se alcuni, non cogliendo per nulla il suo significato, si sono limitati a inserire l'immagine senza in realtà dare accesso a un contenuto extra ai followers. Così, giusto per seguire il trend, in sostanza.

Qualunque siano state le finalità dell'uso più o meno consapevole del tasto, sul web si è scatenata una accesa polemica: tanti hanno criticato il dubbio gusto di una tendenza virale che sfrutta una funzione nata per scopi decisamente più nobili. Restando nel mondo del calcio, ad esempio, il Siviglia ha "bacchettato" Barça, Al-Nassr e Inter Miami, ricordando loro qual'è il reale scopo di quel tasto e l'importanza che ricopre per le persone con disabilità visiva.

In casa blaugrana qualcuno ha riconosciuto la caduta di stile, rimuovendo immediatamente il post incriminato, nell'attesa che anche il trend del "passo indietro" diventi virale.