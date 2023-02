"Colpisce la tifosa con un pallonata poi va a scusarsi". Il bellissimo gesto di Osimhen

È la domenica di Victor Osimhen, non solo per la doppietta che consolida ancora di più la fuga scudetto del Napoli ma anche per un bellissimo episodio, avvenuto prima della partita contro lo Spezia, allo stadio Picco. Un gesto che ha sorpreso tutti: al punto che i tifosi spezzini gli hanno riservato un'ovazione e tanti applausi.

La ricostruzione

Mentre gli azzurri si esercitavano con una serie di tiri in porta, accade un episodio insolito. Victor Osimhen prova la conclusione ma la palla finisce in curva, quella posta proprio dietro la porta in cui i giocatori del Napoli stavano effettuando il riscaldamento. L'attaccante nigeriano inizialmente non si accorge di nulla ma successivamente capisce di aver colpito una tifosa con la sua pallonata. A quel punto non ci pensa su due volte e corre verso la tribuna occupata da diversi tifosi dello Spezia per scusarsi direttamente con lei.

Le immagini mostrano Osimhen dirigersi di corsa verso la tifosa chiedendole gentilmente se stesse bene scusandosi con tanto di sorriso sul volto. Una volta sinceratosi delle condizioni della tifosa, fa rientro in campo accompagnato dagli applausi del pubblico e dei tanti tifosi presenti in quello spicchio di stadio che hanno approfittato del momento per scattarsi foto e selfie con il giocatore che a fatica ha fatto rientro in campo, aiutato anche dagli steward. A fine partita il bomber nigeriano ha parlato del simpatico siparietto: "Prima del match ho calciato in porta, ma ho colpito una ragazza che stava chattando con il telefonino. Sono subito andato a vedere se stesse bene, mi sono scusato con lei".

#Osimhen colpisce una tifosa con una pallonata durante il riscaldamento e va a chiederle scusa, salendo sugli spalti per abbracciarla



In partita invece, purtroppo per lo Spezia, ha sempre preso la porta...#SpeziaNapolipic.twitter.com/xPlC9VYzAk — GOAL Italia (@GoalItalia) February 5, 2023

I cori contro Maradona

Anche quest'anno la sfida Spezia-Napoli ha registrato dei brutti episodi sugli spalti. Lo scorso maggio le due tifoserie entrarono in contatto costringendo anche a sospendere per qualche minuto la gara. Questa volta nessuno scontro, visto che il settore ospiti era chiuso, ma allo Stadio Picco si sono alzati dei cori vergognosi, come riportato da ilGiornale.it.