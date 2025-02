Il Como stende il Napoli che ora è dietro all'Inter

Ascolta ora 00:00 00:00

Perde il primato il Napoli di Antonio Conte, sconfitto 2-1 dal Como. Allo stadio Sinigaglia i lariani si portano subito in vantaggio al 7' grazie ad un autogol di Rrhmani, ma il Napoli è lesto a rimediare e dopo dieci minuti arriva il pari firmato da Raspadori. Nella ripresa il Napoli sciupa due occasioni per riportarsi avanti e Diao al 77' finalizza una verticalizzazione di Nico Paz e sigla la rete della vittoria, regalando i tre punti all'undici guidato da Fabregas.

Dopo questa doccia fredda sul lago il Napoli resta a 56 punti, scavalcato dall'Inter con 57 punti. Il Como, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo il successo sulla Fiorentina, si porta a 28 punti.

Premiato il coraggio di Fabregas

Il tecnico spagnolo del Como a metà della ripresa getta nella mischia un'altra punta, Cutrone. Pare un azzardo, visto che la squadra lariana sbanda e rischia di subire gol.

Dopo pochi minuti però la mossa paga: al 77' Nico Paz scappa via sulla trequarti e inventa un assist al bacio per Diao che controlla e con una perfetta rasoiata di destro batte Meret. Conte a quel punto prova il tutto per tutto con un disperato 4-2-4. Il Napoli pressa fino alla fine alla ricerca del pari e ci va vicinissimo al 94' con Rrahmani, che sfiora il palo alla sinistra di Butez.