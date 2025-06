"Comunicato il nostro rifiuto": no del Como all'Inter per Fabregas

Ascolta ora 00:00 00:00

Una posizione, netta, ufficiale, in merito alle voci di mercato circolate in queste giorni secondo le quali Cesc Fabregas sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore dell'Inter è stata presa da Mirwuan Suwarso, presidente del Como, con un comunicato in cui chiarisce per filo e per segno la posizione dell'allenatore che non approderà sulla panchina dei nerazzurri da poco orfani di Simone Inzaghi.

"I rumors pura fantasia"

" Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che lo ha riconosciuto con cortesia per via del rispetto che c'è tra i due club ", ha spiegato Suwarso. " Per questa ragione, trattiamo gli insistenti rumors sull'interesse dell'Inter per il nostro allenatore come pura fantasia. Nessuno insisterebbe così tanto dopo una risposta così chiara. Specialmente un club come l'Inter ", ha aggiunto. Insomma, al manager indonesiano di 39 anni non deve essere andato giù l'incontro di un paio di giorni fa, a Londra, dove a cercare di convincere Fabregas c'era anche il ds nerazzurro, Piero Ausilio. Già qualche ora prima era arrivato il primo diniego da parte di Suwarso che ha spiegato di avere un " progetto a lungo termine e Cesc Fabregas ne è una parte fondamentale. Non lascerà il club ".

Chi allenerà l'Inter

Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni che vedevano come piano B il possibile ingaggio di uno tra Vieira, De Zerbi o Palladino, la scelta sempre essere virata definitivamente su Cristian Chivu. Nelle ultime ore, infatti, sembra che il Parma abbia avviato la trattativa con l'Inter per l'ex difensore che nell'ultima stagione ha conquistato una preziosa salvezza in Serie A con i ducali. Proprio nella panchina delle giovanili dell'Inter è iniziata la carriera dell'ex calciatore rumeno che dopo aver smesso di giocare a calcio nel 2014, ecco che nel 2018 è approdato alle giovanili per poi allenare la Primavera tra il 2021 e il 2024 conquistando uno scudetto nel 2022.

Chivu è anche uno dei reduci del Triplete nella stagione 2009-2010 con Mourinho.

I nerazzurri premono affinché ci sia la fumata bianca visto che a breve dovranno partire per gli Stati Uniti e disputare il Mondiale per Club. Manca ancora l'ufficialità ma Il Parma si sta già muovendo per sostituire il partente Chivu: tra i nomi più gettonati si fanno quelli di De Rossi, Vanoli, Cannavaro e Gilardino.