Inter, tutto su Fabregas. E Acerbi segue Simone

La scelta di Simone Inzaghi di andare ad allenare l'Al Hilal ha un po' preso in contropiede l'Inter, che fino a poche ore fa sperava di convincere il tecnico piacentino a restare. Adesso in casa nerazzurra è scattata la caccia all'erede, anche se la dirigenza interista non aveva già bloccato nessun tecnico anzitempo. Tradotto: entro il weekend bisogna reperire un nuovo allenatore, visto che lunedì ci sarà la ripresa degli allenamenti e mercoledì l'Inter volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il nome che stuzzica di più la fantasia della dirigenza nerazzurra è quello di Cesc Fabregas.

Il tecnico spagnolo è vincolato fino al 2028 al Como, che sta provando a resistere al corteggiamento dei nerazzurri come accaduto nelle scorse settimane con Roma, Leverkusen e Lipsia. La società lariana appartiene ai fratelli Hartono, che rappresentano la proprietà più ricca del calcio italiano. Motivo per cui hanno la forza di blindare Fabregas con un rinnovo fino al 2029 da 5 milioni a stagione più bonus e soprattutto la garanzia di un mercato stellare da 100 milioni per puntare all'accesso in Europa nella prossima stagione. Basteranno per spazzare via le sirene interista dalla testa di Cesc? Vedremo. Sicuramente dovrà essere lo spagnolo a uscire allo scoperto. Se Fabregas chiedesse di essere lasciato libero e il Como decidesse di accontentarlo, allora i lariani potrebbero puntare su uno tra Daniele De Rossi e Davide Ancelotti per la panchina. Fabregas ma non solo: l'Inter per il dopo Inzaghi valida anche Cristian Chivu (il più semplice da prendere, essendo in scadenza di contratto col Parma), Roberto De Zerbi (legato al Marsiglia fino al 2027) e Francesco Farioli. Sullo sfondo il nome di Thiago Motta: l'ex allenatore della Juve è stato proposto a Marotta e Ausilio da un intermediario. Un fedelissimo di Inzaghi come Francesco Acerbi potrebbe seguire l'allenatore piacentino in Arabia. Lavori in corso. Mentre Marotta e Ausilio considerano incedibili altri due pupilli inzaghiani come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Capitolo allenatori: percorso inverso da quello di Inzaghi per Stefano Pioli (in uscita dall'Al Nassr), che viaggia verso il ritorno in Italia. Lo aspetta la Fiorentina. A proposito di chi lo aveva preceduto: nuovi contatti tra l'Atalanta e Raffaele Palladino (si ragiona per un biennale); mentre nelle prossime ore il Torino definirà l'ingaggio di Marco Baroni (contratto fino al 2027). Oggi primo giorno nella Capitale (al matrimonio di Scamacca) per Gian Piero Gasperini, che a breve verrà ufficializzato dalla Roma .

Infine risoluzione del contratto ieri tra la Juve e Giuntoli: il futuro dell'ormai ex responsabile dell'area tecnica bianconera potrebbe essere all'Atletico Madrid o Oltremanica, dove un club di Premier League avrebbe già avviato i contatti per il dirigente toscano.