Conference, la Fiorentina cade contro il Betis Siviglia ma può sperare ancora

La Fiorentina perde 2-1 nell'andata delle semifinali di Conference League, contro il Betis Siviglia al Benito Villamarin. Può essere soddisfatta la squadra di Palladino, che va sotto di due gol e rischia il tracollo ma poi trova la forza per riaprire il discorso qualificazione. Gli spagnoli passano in vantaggio al 7' grazie al gol di Ezzalzouli e sfiorano il raddoppio in diverse occasioni. Nella ripresa l'ingresso di Moise Kean rivitalizza la squadra di Palladino ma al 64' nel momento migliore dei viola Antony trova il jolly con una conclusione all'incrocio dei pali. La reazione della Fiorentina si concretizza al 74' con il capitano Luca Ranieri, che con un inserimento da dietro capitalizza il servizio di Gosens. Un gol che tiene in gioco i toscani, in vista del ritorno fissato per giovedì 8 maggio al Franchi.

Primo tempo

Inizio in salita per la Fiorentina, che va sotto dopo sette minuti. Dalla destra Bakambu va via di forza a Comuzzo e mette in mezzo per il tap-in vincente di Ezzalzouli. La rete viene convalidata dopo un lungo controllo del Var. La palla infatti centra in pieno la traversa da due passi, rimbalza oltre la linea e poi colpisce ancora il legno prima di uscire dalla porta. Al 14' il Betis va vicino al raddoppio. Errore in uscita di Pongracic, ne approfitta Isco per calciare a giro mancando di poco il bersaglio. Finalmente si vede la Fiorentina. Bella giocata di Fagioli per il taglio di Mandragora, che di testa spedisce fuori di un niente. Al 28' problemi muscolari per Cataldi al suo posto entra Adli. Sono gli spagnoli a fare la partita con i viola, che faticano a farsi vedere in avanti. Allo scadere grande occasione per il Betis. Sugli sviluppi di un corner, dopo un rimpallo in area, il pallone finisce a Bartra, che calcia tutto solo al centro dell'area. Pallone alto. Finisce così un primo tempo difficile per i viola.

Secondo tempo

Palladino si gioca subito la carta Kean. L'ex Juve entra al posto di Beltran. I viola provano ad alzare il baricentro ma al 48' è il Betis a rendersi pericoloso. Su un corner, Bartra salta più in alto di tutti, De Gea si supera e salva la sua porta con un fantastico riflesso. L'ingresso di Kean ha dato vivacità alla squadra di Palladino. Il numero 20 viola aggancia un pallone non semplice, ma viene anticipato al momento del tiro da Vieites. Al 64' arriva il raddoppio del Betis. Lo Celso avvia l'azione servendo Antony che prima si fa murare il tiro col sinistro poi si ritrova il pallone sul destro e di controbalzo trova l'incrocio dei pali. Il Betis rischia di dilagare ed è Fornals a fallire un rigore in movimento. Al 64' la Fiorentina accorcia le distanze. Gosens scappa via a Riubial, mette al centro per l'inserimento di Ranieri che non lascia scampo a Vieites. Dopo poco l'esterno tedesco sfiora il pareggio con un colpo di testa, che finisce di poco a lato. All'87' altra occasione per Bartra, che prende il tempo a Mandragora ma di testa spedisce fuori dallo specchio. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro Oliver mette fine alle ostilità.

Il tabellino

BETIS SIVIGLIA (4-3-3) - Vieites; Ruibial, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals (78' Altimira); Antony, Bakambu, Ezzalzouli (63' Lo Celso). Allenatore: Manuel Pellegrini

FIORENTINA (3-5-2) - De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi (69' Folorunsho), Mandragora, Cataldi (28' Adli), Fagioli (69' Richardson), Gosens; Beltran (46' Kean), Gudmundsson (85' Zaniolo). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Ezzalzouli (BS) 6', Antony (BS) 64', Ranieri (F) 73'

Ammoniti: Makambu (BS), Perraud (BS), Folorunsho (F)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)