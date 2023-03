Conference League, Lazio eliminata: ai quarti passa l'Az Alkmaar

La Lazio perde (2-1) contro l'Az Alkmaar, nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di Conference League. La squadra di Sarri, ancora priva di Immobile, non riesce a ribaltare la sconfitta dell'andata ed esce battuta anche in terra olandese. Eppure sono i biancocelesti a trovare il vantaggio di Felipe Anderson, con una conclusione precisa all'interno dell'area di rigore. La reazione dell'Az è immediata e trova il pareggio con uno splendido tiro dello svedese Karlsson, in grande spolvero anche all'Olimpico.

Gli olandesi si confermano una squadra ben organizzata e fanno di più per conquistare la qualificazione. Il vantaggio arriva al 62' grazie al greco Pavlidis, in rete anche all'andata. La Lazio sbanda e gli olandesi legittimano il vantaggio sprecando svariate occasioni, colpendo due legni con Reijnders. I biancocelesti provano qualche incursione nel finale senza però grande convinzione.

Niente da fare dunque per la squadra di Sarri, l'unica italiana eliminata in questo turno di coppe europee. Adesso l'unico obbiettivo della stagione rimane la qualificazione in Champions. Dunque testa al derby con la Roma, in programma domenica 19 marzo alle ore 18.00, una sfida che nella Capitale vale sempre una stagione.

La partita

Jansen sceglie Pavlidis come centravanti, ai suoi lati Odgaard e Karlsson. In mediana l'esperienza di Clasie con Mijnans e Reijnders a completare il reparto. Davanti a Ryan ci saranno Suguwara, Goes, Chatzidiakos e Kerkez, match winner dell'andata.

Sarri fa un po' di turnover. In difesa c'è Luca Pellegrini, con Romagnoli, Gila e Marusic davanti a Provedel. Vecino farà il regista, con Basic e Milinkovic ai suoi lati. In attacco manca ancora Immobile, agirà Felipe Anderson da punta con Zaccagni e Cancellieri esterni.

Primo tempo

Nei primi minuti la Lazio prova a pressare alta mentre gli olandesi sono pericolosi con gli esterni d'attacco. Al 17' occasione per l'Az. Combinazione Sugawara-Odgaard, cross al centro per Pavlidis che impatta di testa ma non trova la porta. Al 21' biancocelesti in vantaggio. Zaccagni inventa sulla sinistra e serve Felipe Anderson che al centro dell'area stoppa e piazza nell'angolo basso. Ryan non ci arriva. Al 28' i rossi pareggiano i conti. Fa tutto Karlsson. L'esterno svedese rientra sul destro dopo un doppio dribbling e trafigge Provedel con un tiro ad uscire. Gli olandesi spingono, iniziativa pericolosa di Mijnans che si infila nello spazio e prova il diagonale col sinistro, palla sul fondo. La squadra di casa va vicina al vantaggio nel recupero del primo tempo ancora con Karlsson, la cui conclusione a botta sicura trova un miracolo di Provedel. Il primo tempo finisce sull'1-1.

Secondo tempo

Al 52' ci prova Pellegrini con un bolide da fuori, Ryan non si fa sorprendere. Al 55' palo dell'Az. Rimessa con le mani di Suguwara verso il centro dell'area, sponda di Pavlidis per Reijnders che tira di prima intenzione e scheggia il palo. Sarri mette forze fresche e inserisce Pedro, Luis Alberto e Casale. Al 62' gli olandesi passano in vantaggio. Azione insistita della squadra di Jansen: Karlsson riceve sulla fascia, serve Pavlidis che dal limite dell'area controlla e incrocia col destro. Non ci arriva Provedel. L'Az sfiora il tris in un paio di occasioni. Gioco di prestigio di Odgaard che imbuca Suguwara, cross in area per Pavlidis che ci prova col tacco ma viene chiuso in angolo. Al 66' traversone a pescare Odgaard sul secondo palo, sponda per Karlsson che in acrobazia da due passi spara fuori. Al 75' inserimento di Mijnans alle spalle di Casale, sterzata e cross per l'altro centrocampista che prova il piattone al volo. La Lazio è in confusione ma poi si scuote. Le occasioni però latitano e gli olandesi controllano senza problemi portando a casa una meritata qualificazione.

Il tabellino

AZ ALKMAAR (4-3-3) - Ryan; Sugawara, Goes (83' Beukema), Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard (84' Lahdo), Pavlidis, Karlsson (85' Van Brederode). A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, Vanheusden, de Wit, Van Brederode, Buurmeester, De Jong, Barasi, Meerdink. Allenatore: Pascal Jansen

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (57' Casale), Pellegrini (68' Lazzari); Milinkovic-Savic (57' Luis Alberto), Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson (78' Romero), Zaccagni (57' Pedro). A disposizione: Maximiano, Magro, Floriani, Patric, Lazzari, Cataldi, Bertini. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Felipe Anderson (L) 21', Karlsson (A) 28', Pavlidis (A) 62'

Ammoniti: Kerkez (A), Vecino (L), Pellegrini (L)

Arbitro: Matej Jug (Slovenia)