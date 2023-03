Conference League, la Lazio cade in casa contro l'Az Alkmaar

La Lazio perde 2-1 all'Olimpico contro l'Az Alkmaar, nella sfida d'andata valida per gli ottavi di Conference League.

Brutto risveglio per la squadra di Sarri dopo la bellissima vittoria di Napoli. Senza l'infortunato Ciro Immobile, i biancocelesti costruiscono palle gol e giocano un buon calcio, pagando a caro prezzo le proprie amnesie difensive. L'Az, al secondo posto nell'Eredivisie dietro al Feyenoord capolista, si dimostra una squadra tignosa e difficile da affrontare ma soprattutto capace di capitalizzare al massimo le occasioni create.

I biancocelesti iniziano a ritmi altissimi e trovano il vantaggio al 18' grazie ad una bella girata di Pedro, servito ottimamente da Zaccagni. Gli olandesi accusano il colpo e sbandano per la prima mezz'ora, prima di scuotersi. Sul finire del primo tempo pareggiano grazie ad un gol del greco Pavlidis. La reazione rabbiosa della Lazio si infrange sulla traversa di Milinkovic-Savic. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo, la squadra di Sarri crea grandi occasioni, non le concretizza e poi deve capitolare. Al 62' Kerkez approfitta di un buco difensivo sulla destra e fulmina Maximiano.

La reazione laziale è veemente e ci sarebbero anche le occasioni per pareggiare. Prima Milikovic-Savic poi Felipe Anderson non trovano però la via del gol. Gli olandesi, ben organizzati tengono bene il campo e portano a casa una vittoria importante. Nonostante la sconfitta, nulla è perduto. La Lazio potrà giocarsi le sue chances nel ritorno di Alkmaar, in programma giovedì 16 marzo, alle ore 21. Prima però c'è il campionato, dopo l'impresa di Napoli, la squadra di Sarri va a fare visita al Bologna di Thiago Motta. Servirà un altro risultato positivo per continuare ad inseguire l'obbiettivo Champions.

La partita

Al centro della difesa si rivede Casale, in coppia con Patric mentre Lazzari e Marusic occuperanno le corsie esterne. In porta Maximiano. A centrocampo ancora titolari Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Torna Cataldi in cabina di regia al posto di Vecino. Senza Immobile, Sarri rispolvera Felipe Anderson come falso 9 nel tridente completato da Pedro e Zaccagni. 4-3-3 speculare per Jensen che tra i pali si affida all'esperienza di Ryan, al debutto stagionale in Conference. Davanti al portiere australiano Sugawara, Hatzidiakos, Goes e Kerkez. In mezzo Reijnders, Mijnans e Clasie. Tridente Odgaard-Pavlidis-Karlsson.

Primo tempo

La Lazio parte subito forte. Al 2' Zaccagni cambia passo e mette al centro, irrompe Milinkovic-Savic che non impatta bene spedendo a lato. Al 5' sfonda a destra Lazzari andando al cross basso, deviato in calcio d'angolo da Goes. Ancora l'esterno ex Spal clacia sopra la traversa dopo un coast to coast di 60 metri. Al 18' i biancocelesti trovano il vantaggio. Dalla sinistra Zaccagni mette al centro per la girata vincente di Pedro. Ancora l'attaccante spagnolo dopo pochi minuti conclude al volo, stavolta Ryan respinge con i pugni. Al 31' si fanno vedere gli olandesi. Gran botta di Mijnans, la palla finisce sul palo. Prende coraggio la squadra di Jansen e al 44' trova il pareggio. Karlsson trova il pertugio giusto a sinistra, mette in mezzo trovando il tap in vincente di Pavlidis. I biancocelesti reagiscono subito. Milinkovic-Savic tira una sassata da fuori, tocca con la punta delle dita Ryan e palla sulla traversa.

Secondo tempo

Sarri lascia negli spogliatoi Casale, al suo posto Romagnoli. Al 52' grande occasione per Felipe Anderson, la cui conclusione da ottima posizione è troppo debole. La squadra di Sarri continua a premere. Ci prova Milinkovic-Savic, tutto facile per Ryan. Al 62' Az in vantaggio. Pedro perde palla a centrocampo, Kerkez trova il triangolo giusto con Karlsson e batte di sinistro Maximiano. I biancocelesti reagiscono a vanno vicini al pareggio. Al 73' Felipe Anderson non approfitta della presa difettosa di Ryan spedendo alto sopra la traversa. Poco dopo Luis Alberto non trova la via del gol, facendosi murare la conclusione da Clasie. All'82' sugli sviluppi di un corner è Milinkovic-Savic a spedire a lato di poco. Questa è l'ultima grande occasione, l'Az riesce ad allentare la pressione, portando a casa una vittoria pesante in funzione della qualificazione ai quarti di finale.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Casale (46' Romagnoli), Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi (70' Vecino), Luis Alberto; Pedro (70' Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Magro, Hysaj, Pellegrini, Gila, Vecino, Marcos Antonio, Romero, Basic. Allenatore: Maurizio Sarri

AZ ALKMAAR (4-3-3) - Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez (82' de Wit); Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard (83' Mihajlovic), Pavlidis (83' Meerdink), Karlsson (82' Van Brederode). A disposizione: Verhulst, Owunsu-Oduro, Buurmeester, Schouten, Lahdo, Barasi. Allenatore: Pascal Jansen

Marcatori: Pedro (L) 18', Pavlidis (A) 44', Kerkez (A) 62'

Ammoniti: Clasie (A), Kerkez (A)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)