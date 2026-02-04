Coppa Italia, l’Inter stende il Torino e vola in semifinale

L’Inter vince 2-1 all’U-Power Stadium di Monza contro il Torino e approda in semifinale di Coppa Italia. Ora affronterà la vincente di Napoli-Como, in programma al Maradona martedì 10 febbraio. Scelte nette di Chivu che pensa al campionato e fa tanto turnover in coppa, schierando dal primo minuto anche i baby Cocchi (2007) e Kamate (2004). Primo tempo a ritmi blandi: i nerazzurri si scuotono al 20’ con una traversa su tiro da fuori di Carlos Augusto. Al 35’ va a segno Ange-Yoann Bonny, che concretizza di testa il cross di Kamate. La ripresa è più movimentata. Al 47’ arriva il raddoppio dell’Inter con un inserimento di Andy Diouf. Il Torino reagisce subito e dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Kulenovic. I granata ci provano fino alla fine, con i nerazzurri che pensano a gestire il vantaggio. L’unico brivido è il gol di testa annullato a Prati, partito da posizione di fuorigioco.

La partita

L’Inter prova a fare la partita con le tante novità di formazione. Al 5’ il primo tiro in porta è di Bonny, si fa trovare pronta. La manovra nerazzurra è piuttosto prevedibile. Il Torino attende e prova a sfruttare la velocità di Njie, che entra in area e viene chiuso da Acerbi. Nel prosieguo dell’azione Vlasic non trova il tempo della conclusione. Al 20’ Inter pericolosa. Carlos Augusto scaglia un bolide che si infrange sulla parte alta della traversa. La pressione della squadra di Chivu, diventa piuttosto evidente. Al 35’ si sblocca la gara. Dalla destra il giovane Kamate rientra sul sinistro e mette in mezzo per Bonny, che anticipa l’uscita di Paleari e mette in rete. Il gol dà entusiasmo ai nerazzurri. Allo scadere il Torino reagisce. Cross in mezzo di Vlasic per Kulenovic, che non inquadra la porta.

Nella ripresa si riparte senza cambi. Al 47’ arriva il raddoppio dell’Inter. Imbucata di Frattesi per Thuram: il francese vede l’inserimento da dietro di Diouf, che di prima intenzione mette in rete. La reazione del Torino è immediata: Njie controlla in area e calcia in caduta, è attento Martinez. I granata insistono. Vlasic ci prova dal limite dell’area, la palla deviata finisce fuori di poco. Primi cambi per Chivu, escono Thuram, Bonny e Mkhitaryan; entrano Lautaro, Pio Esposito e Sucic. Al 59’ il Torino dimezza lo svantaggio. Dalla destra, cross in mezzo di Pedersen, la deviazione di Frattesi favorisce Kulenovic che di testa supera un sorpreso Martinez. Ora il Toro ci crede ed alza il baricentro. Al 65’ si vede Frattesi, pronto il riflesso di Paleari. Dopo qualche minuto di sbandamento i nerazzurri hanno ripreso il controllo del gioco. Al 74’ brivido in area nerazzurra. Prati segna di testa ma parte da posizione di fuorigioco. La squadra di Chivu prova a gestire il pallone. Al 91’ ci prova ancora Prati, il suo tiro a giro finisce a lato. Finisce così, passa l’Inter ma il Torino esce a testa alta.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - J.Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (79’ Luis Enrique), Frattesi, Mkhitaryan (56’ Sucic), Diouf, Cocchi (75’ Bisseck); Bonny (58’ Pio Esposito), Thuram (56’ Lautaro Martinez). Allenatore: Cristian Chivu

TORINO (3-5-2) - Paleari; Tameze, Marianucci (62’ Maripan), Coco; Pedersen (61’ Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (63’ Ilkhan), Obrador (86’ Nkounkou); Nije, Kulenovic (73’ Zapata). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Bonny (I) 35’, Diouf (I) 47’, Kulenovic (T) 59’

Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)