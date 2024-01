Udinese-Milan, partita sospesa (per cinque minuti). Cosa è successo

Cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan durante Udinese-Milan, partita valida per la 21ª giornata di Serie A. Il match è stato sospeso per cinque minuti e i giocatori rossoneri sono rientrati negli spogliatoi per supportare il compagno di squadra. L'episodio è avvenuto con il Milan in vantaggio 1-0 (in rete Loftus-Cheek). Pochi minuti dopo il rientro in campo è arrivato il pareggio dei bianconeri con Samardzic.

La ricostruzione

Durante la partita Maignan richiama l'attenzione dell’arbitro Maresca. Il direttore di gara si avvicina immediatamente al numero uno francese che gli dice qualcosa, Maresca poi si rivolge verso il quarto uomo, nell'incredulità generale. A fare chiarezza sul caso è il bordocampista di DAZN che svela l'accaduto: il portiere ha denunciato dei cori razzisti nei suoi confronti e dopo qualche minuto dagli altoparlanti dello stadio è arrivato il consueto avviso ai tifosi.

Dopo qualche minuto il Milan trova la rete del vantaggio grazie a Loftus-Cheek. Non passa neanche un minuto e Maignan non ne può più. Il portiere richiama ancora una volta l’attenzione dell’arbitro e gli fa capire che non è intenzionato a continuare. La partita si ferma e il Milan comincia a uscire dal campo. Il primo a uscire dal campo insieme al francese è il compagno di squadra Adli, ma ben presto sono tutti i giocatori rossoneri ad uscire dal terreno di gioco.

Una situazione bruttissima, dagli altoparlanti dello stadio arriva il consueto avviso ai tifosi di casa e stavolta a intervenire sono anche i giocatori e i dirigenti dell’Udinese che provano immediatamente a riportare la calma. Tutti i giocatori bianconeri a più riprese si avvicinano al giocatore del Milan per offrirgli la loro vicinanza mentre Pereyra prova anche a parlare con la curva bianconera per chiederla di smettere. Dopo qualche minuto Maignan e i suoi compagni di squadra tornano in campo e il match riprende con il quasi immediato pareggio di Samardzic.