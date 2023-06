Courtois "arrabbiato" lascia il ritiro "per colpa di Lukaku": ecco cosa è successo

Thibaut Courtois ha deciso di non andare con il Belgio in Estonia dove i Diavoli Rossi sono impegnati in una partita di qualificazione all'Euro 2024. Lo ha reso noto la stessa federazione belga. Il portiere è "arrabbiato" per non essere stato indicato come capitano nella partita di sabato scorso contro l'Austria sabato. In assenza di Kevin De Bruyne, è stato scelto Romelu Lukaku per indossare la fascia contro l'Austria.

Come riporta il quotidiano Het Niewsblad, il portiere non si è presentato nell'albergo dove soggiornava la squadra perchè troppo deluso per la decisione presa. Tra l'altro, questa scelta arriva dopo che il Ct Domenico Tedesco aveva annunciato che, nella sfida all'Estonia, sarebbe stato proprio Courtois il capitano. Inizialmente bollata come un'invenzione dei media. A confermare che il portiere del Real Madrid ha lasciato il ritiro, per sua scelta e non per infortunio è stato lo stesso Tedesco, che a pochi mesi dal suo insediamento si trova già a dover gestire una bella grana.

La versione del Ct Tedesco

"Dopo la partita, Thibaut ha improvvisamente voluto parlarmi e mi ha detto che stava tornando a casa perché era deluso e si sentiva insultato" , ha spiegato il Ct Domenico Tedesco. "Per me è il miglior portiere del mondo. Lo apprezzo, non solo come custode, ma anche come essere umano. Sono sorpreso e scioccato che si sia sentito offeso e deluso" , ha continuato il tecnico tedesco in conferenza stampa. "A marzo abbiamo deciso che Kevin sarebbe stato il capitano, che ci sarebbero stati due vicecapitani: Lukaku e Courtois. Ho parlato con loro prima della partita, visto che Kevin non c'era. Per l'Austria era Lukaku, e per l'Estonia era Courtois. Quest'ultimo mi ha detto subito dopo la partita che non era più d'accordo" , ha concluso Tedesco che probabilmente avrebbe fatto a meno di questo caso.

Secondo i media belgi, gli altri calciatori della Nazionale sono rimasti sorpresi dalla decisione del loro compagno. "Questa è una situazione deplorevole. Preferirei che ci fosse Thibaut, ma il processo del gruppo è importante. È certo che questo processo è ora perturbato e che sarà necessario trovare una soluzione" , ha detto Jan Vertonghen, che è tra l'altro il giocatore con più presenze nella selezione. In assenza di Courtois, il portiere dello Strasburgo Matz Sels difenderà il Belgio in Estonia. Proprio sabato contro l'Austria Courtois era stato festeggiato per la sua 100ª presenza con i Diavoli Rossi. Un particolare che rende ancora più inspiegabile la decisione del portierone belga.

La smentita di Courtois

Thibaut Courtois smentisce la versione circolata nelle ultime ore sui media belgi, poi confermata dal ct Tedesco, secondo cui avrebbe lasciato il ritiro della Nazionale una volta scoperto che la fascia da capitano era stata assegnata a Lukaku.

In un lungo post su Instagram il portiere fa sapere "che le dichiarazioni dell'allenatore non corrispondono alla realtà. In quella conversazione gli ho chiesto, non per beneficio diretto, di spiegare e prendere decisioni per evitare situazioni che in passato ci hanno danneggiato cercando sempre il vantaggio generale. Essere o non essere il capitano della Nazionale non è né un capriccio né una decisione casuale, dovrebbe essere una sua decisione ed è quello che ho cercato di trasmettergli. Purtroppo non ho raggiunto il mio scopo".