CR7 a gamba tesa sul sosia: "Brutto"

Cristiano Ronaldo attacca il suo "sosia" accorso a vederlo giocare

In Copa Libertadores l'allenatore Segundo Castillo si è presentato in panchina con uno smoking con giacca bianca e pantaloni neri mentre è stato un rider a portare il pallone per il calcio d'inizio della Supercopa tra River e Talleres, lo aveva dentro uno di quegli zainetti dove di solito ci sono hamburger e patatine.

In NBA il profilo dei Golden State Warriors ha messo sui social la tripla da centrocampo di Curry con la telecronaca di un vecchio gol di Totti alla Roma con la voce di Carlo Zampa. In Inghilterra sono pazzi per Mauro Suma, imitano esultanze e il tono dimesso e asciutto con il quale annuncia i gol degli avversari.

C’è un sosia che segue Cristiano Ronaldo negli stadi in Arabia ma lui non l'ha presa bene: «Non mi somigli, sei brutto».

A proposito di omonimi, a Seattle con la maglia numero 7 gioca tale Cristian Roland.

«Ho lasciato la palla aCalha, se no facevo male a un tifoso». Yann Bisseck, Sky.

«Conte non è carico. È carichissimo». Fulvio Collovati, Radio1.