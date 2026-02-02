Cristiano Ronaldo furioso con l’Al-Nassr: ecco perché ha deciso di non scendere in campo

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo con l’Al-Nassr perché insoddisfatto della gestione sportiva di Pif, il Fondo Pubblico di Investimento proprietario dei principali club, che compongono la Saudi Pro League. Una scelta forte quella della stella portoghese, che a meno di clamorosi ripensamenti non dovrebbe essere della partita in programma oggi pomeriggio contro l’Al-Ryhad, nonostante percepisca uno stipendio di circa 500mila euro al giorno. Un bel problema per l’Al-Nassr, che si ritrova dunque senza il suo cannoniere principe, capace di siglare a dispetto dei suoi 41 anni, la bellezza di 18 gol in 22 partite in tutte le competizioni di questa stagione. Ma cosa ha fatto infuriare CR7?

Secondo il quotidiano portoghese “A Bola”, il leggendario numero sette sarebbe infuriato con Pif, a causa del diverso trattamento riservato agli altri club di cui è proprietario. Il Fondo detiene infatti il 75% di quattro club (Al-Ahli, Al-Hittihad, Al-Hilal e appunto l’Al-Nassr) ed ha fatto da traino per lo sviluppo del calcio saudito, ingaggiando tutte le stelle del calcio europeo, che ora spopolano in Arabia Saudita. Poco dopo l’arrivo clamoroso di Ronaldo nel 2023, anche campioni del calibro di Benzema, Mané, Koulibaly, Mahrez e Milinkovic-Savic insieme a tanti altri hanno ceduto alle lusinghe di Pif, accettando ingaggi milionari. Insomma da allora tutte le squadre hanno provato a rinforzarsi sul mercato. E il portoghese ritiene che la sua squadra non venga trattata come tutte le altre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato però il mercato di gennaio. L’unico giocatore ingaggiato dall’Al-Nassr è il ventunenne centrocampista iracheno Haydeer Abdulkareem mentre l’Al-Hilal ha ingaggiato il difensore Pablo Marì della Fiorentina oltre che l’attaccante del Rennes, Kader Meite per circa 30 milioni. Ma non solo. La squadra di Simone Inzaghi sembra vicino ad un altro grande colpo, la stellina francese Saimon Bouabré, adesso in forza al Neom.

Una disparità di trattamento, che era stata evidenziata anche da Jorge Jesus, tecnico dell’Al-Nassr, che aveva sottolineato il diverso potere politico tra i due club. Dichiarazioni che avevano mandato su tutte le furie l’Al-Hilal al punto di chiedere la sospensione dell’ex allenatore di Sporting Lisbona e Benfica.

In tutto questo, Ronaldo ha ribadito la sua ambizione di raggiungere quota mille gol in carriera. Venerdì scorso la leggenda portoghese ha siglato il suo 961° gol in carriera nella vittoria per 3-0 sull’Al-Kholood. Lo storico traguardo non è poi così lontano, sempre che ovviamente smetta di scioperare.