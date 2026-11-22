Un autogol incredibile, trasformato in una vicenda umana capace di mostrare il lato più bello del calcio. Francisco Moura, difensore del Porto, è stato protagonista di un errore clamoroso contro il Paredes, squadra di terza divisione, negli ottavi di Coppa di Portogallo. Al 57′, con i Dragoes avanti 1-0 grazie a Seko Fofana, il portoghese ha spedito incredibilmente il pallone nella propria porta, senza alcuna pressione avversaria. Immediata la reazione: prima le mani sul volto, poi le lacrime e la richiesta di essere sostituito.

A consolarlo sono intervenuti compagni e avversari, mentre il pubblico del Do Dragao è passato dai fischi agli applausi. Moura è rimasto in campo fino al 70′. Sui social sono circolate anche insinuazioni su un possibile legame con le scommesse, prive di qualsiasi prova. Il Porto ha poi conquistato la qualificazione ai rigori (3-1), grazie a tre parate di Claudio Ramos. Mister Farioli al fianco del suo giocatore: « Siamo una famiglia e nei momenti difficili dobbiamo restare uniti»