Dalle banconote finte ai fischi assordanti: notte da incubo per Donnarumma a San Siro

Una notte da dimenticare per Gigio Donnarumma, sconfitto 2-1 contro il Milan. L'ex portiere rossonero, per la prima volta dal suo addio al Diavolo datato giugno 2021, è tornato a San Siro per sfidare il suo vecchio club.

Già lo scorso settembre, con la Nazionale, il numero uno era stato fischiatissimo ma questa sera l'accoglienza è stata ancora più dura. Banconote con il suo volto e la scritta "Dollarumma", striscioni vari (la scritta "mercenario" la più gettonata) e fischi assordanti al suo ingresso in campo per il riscaldamento. Quello che poi è stato il leit motiv di tutta la serata.

Fuori dallo stadio 'Meazza' così sono già spuntati i 'Dollarumma', finte banconote con il volto del portiere stampato sopra distribuite dalla Curva Sud ai tifosi che hanno riempito lo stadio per questa sfida, che rilancia il cammino della squadra di Stefano Pioli nel Gruppo F. "Dollarumma, l'uomo senza onore, mercenario": queste le parole stampate sui finti dollari. "Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato - hanno annunciato gli ultras milanisti sul proprio profilo Instagram -. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno".

Migliaia di finte banconote sono state lanciate contro il portiere all'inizio della partita. Come previsto l'atmosfera infernale riservata da San Siro: fischi assordanti e cori offensivi da parte di tutto lo stadio per il portiere del Psg sono prsoseguiti per tutta la partita e hanno scandito i momenti decisivi della partita vinta dai rossoneri.

