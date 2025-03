Dalle critiche della stampa francese a eroe di Anfield: la rivincita di Donnarumma

Ascolta ora 00:00 00:00

Gigio Donnarumma si è preso Parigi. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato il protagonista assoluto nella notte di Anfield, parando due rigori al Liverpool e regalando il passaggio ai quarti di Champions alla propria squadra. Una prestazione superlativa da parte del numero uno della Nazionale, non solo al momento dei tiri dal dischetto, ma per tutto l’arco del match, con parate decisive che hanno sbarrato la strada agli attacchi dei Reds, incapaci di trovare la via del gol nonostante le tante occasioni.

Scetticismo e critiche feroci hanno da sempre accompagnato le prestazioni di Donnarumma col Psg. Perché diciamolo, più volte Gigio aveva deluso nelle notti di Champions, non riuscendo a dare quell'apporto decisivo che tutti sotto la Torre Eiffel si aspettavano da lui. Ma il confine da delusione a capro espiatorio è stato fin troppo sottile per il portiere italiano. Di fatto la stampa francese non l'ha mai amato. Dopo una partita contro l’Atletico Madrid proprio in Champions, L’Équipe aveva rifilato a Donnarumma addirittura un '3' in pagella, giudicandolo colpevole di scarsa attenzione e reattività in occasione del decisivo gol di Correa. Lo stesso era capitato proprio in occasione della gara d’andata contro il Liverpool, con Gigio che non era riuscito a deviare il diagonale vincente di Elliott.

Nel mondo del calcio però non si conoscono le mezze misure e ora gli è bastata una partita da nove in pagella, per far ammutolire la stampa francese che davanti alla prestazione monstre contro il Liverpool ha cambiato completamente opinioni. A partire dal "Parisien" costretto ad una clamorosa inversione a U. Il quotidiano della capitale è passato la "Trovare un nuovo portiere" dopo l'andata al Parco dei Principi al titolo di mercoledì 12 marzo "Gigio, che eroe". C'è chi fa mea culpa, come il portale '20minutes': "Scusa per tutto Donnarumma, sei proprio il grande portiere che pensi di essere" . E ancora "Più che un semplice attore, Gianluigi ha interpretato il ruolo da protagonista ad Anfield, incarnando perfettamente tutte le sfaccettature del suo personaggio". "Re di Anfield", "enorme sulla linea", "autoritario come mai in uscita" ci mette ancora più enfasi invece L'Équipe, che lo premia con un bel nove in pagella e sentenzia "Donnarumma è entrato nella leggenda del Psg".

L'abbraccio a fine partita con Luis Enrique ha messo finalmente il rapporto tra i due, fino a a ieri mai decollato. Fin dal suo arrivo, nel 2023, il tecnico asturiano aveva convinto la società a investire su un portiere che sapesse giocare con i piedi, fondamentale sempre più rilevante nel calcio moderno, e non certamente il punto forte di Donnarumma. Per questo la decisione di investire sul portiere russo Safonov, molto più propenso al gioco con i piedi. Arrivato in estate dal Krasnodar per 20 milioni di euro, però non ha mai convinto quando è stato schierato titolare, tornando in panchina.

Oggi tutta la stampa francese è ai suoi piedi.

E sono in molti i tifosi del Psg a chiedere scusa a Donnarumma e a preoccuparsi per il suo contratto, in scadenza nel 2026, e a chiederne il rinnovo. Gigio, dal canto suo, nel post partita di Anfield qualche sassolino dalla scarpa se l’è voluto togliere. E chissà che non lasci Parigi, dopo aver regalato la tanto agognata Champions.