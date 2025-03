Super Donnarumma ai rigori: il Psg elimina il Liverpool

Ascolta ora 00:00 00:00

Donnarumma eroe di Anfield nella lotteria dei rigori. Il portiere trascina il Psg ai quarti parando i rigori di Nunez e Jones dopo che Dembele aveva riportato la sfida in equilibrio grazie a un regalo della difesa del Liverpool. Non che ci fossero molti dubbi dopo il 3-0 dell'andata, ma il Bayern Monaco ribadisce la propria superiorità sul Bayer Leverkusen battendolo pure in trasferta 2-0 (Kane e Davies) guadagnandosi l'Inter ai quarti di Champions.

Prova di forza comunque dei bavaresi che puntano ad arrivare alla finale che si disputerà nel loro stadio, l'Allianz Arena. Tutto facile anche per il Barcellona sul Benfica: 3-1 in una serata da applausi per il brasiliano Raphinha (doppietta) e il AlRu "solito" Lamine Yamal in versione Messi.