"Dedicata al Cav". Galliani festeggia la salvezza del Monza

Oggi il Monza ha raggiunto la certezza aritmetica della salvezza, e il primo pensiero di Adriano Galliani al telefono con l'Ansa è per Silvio Berlusconi. "Siamo felici - dice l'amministratore delegato del club brianzolo - per il traguardo raggiunto e lo dedichiamo all'uomo che ha permesso l'arrivo del Monza in Serie A dopo 110 anni di storia e la permanenza nel massimo campionato: Silvio Berlusconi". La vittoria sul campo dello Spezia, la terza consecutiva per Pessina e compagni insieme al pareggio tra Cremonese ed Hellas Verona ha chiuso il discorso salvezza. Tutto merito della società e di Raffaele Palladino.

La matricola terribile

Non chiamatela matricola. I biancorossi stanno disputando un campionato sopra le righe, nonostante un inizio davvero complicato. La decisione di esonerare Stroppa dopo sei giornate ha portato gli effetti sperati e ora i brianzoli sognano di poter chiudere nella parte sinistra del tabellone. Un cammino intrapreso con Palladino in panchina, ma anche e soprattutto dalle idee della coppia Galliani-Berlusconi. Un mercato oculato e l'idea di puntare su un allenatore in rampa di lancio.

Dal suo arrivo in panchina, Palladino ha raccolto 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Un totale di 44 punti conquistati con gioco, idee e personalità. Una salvezza raggiunta con largo anticipo e ora la possibilità di sognare qualcosa in più. La due vittorie consecutive, contro la Fiorentina in rimonta e la trasferta vincente a Spezia, ha dato consapevolezza ulteriore ai biancorossi di poter raggiungere anche l'ottava posizione in classifica, un traguardo considerevole al primo anno in Serie A.

Palladino ha adottato il 3-4-2-1 di gasperiniana memoria, consolidando una mentalità offensiva. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, le vittorie contro Inter e Juve le soddisfazioni più belle di un campionato sorprendente. Adesso mancano cinque finali per l'obbiettivo ottavo posto poi lo sguardo andrà al futuro del tecnico campano, confermato sulla panchina brianzola. Nel calcio però non va dato nulla per scontato, almeno fino a quando non sarà firmato il rinnovo.