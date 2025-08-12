"Deluso e amareggiato". È finita tra Donnarumma e il Psg. Ecco dove può andare ora

Gigio Donnarumma lascerà il Paris Saint-Germain entro la fine del mercato. Dopo tanti rumors degli ultimi giorni, la conferma è arrivata dallo stesso portiere della Nazionale con una lettera pubblicata sui suoi canali social: "Speciali tifosi del Paris, Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato".

Poi Gigio si augura di poter a dare un ultimo saluto ai tifosi parigini: "Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordodelle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa" . Poi il pensiero finale rivolto ai compagni di squadra: "Ai miei compagni - la mia seconda famiglia - grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso".

Poco prima Luis Enrique aveva fatto chiarezza sull'affaire Donnarumma, messo alla porta dal club con l'acquisto del nuovo portiere Chevalier e nemmeno convocato per il primo impegno stagionale in Supercoppa Europea contro il Tottenham: "Senza dubbio Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e come persona è anche migliore. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello. Decisioni che dobbiamo prendere insieme e di cui sono responsabile al 100%".

Ma dove può finire a questo punto Donnarumma? La squadra più interessata sembra essere il Manchester City. Infatti, c'è stato un primo sondaggio esplorativo da parte dei Citizens, che potrebbero decidere di affondare il colpo in caso di uscita di Ederson, che piace molto in Turchia, specialmente al Galatasaray. Solo una volta sistemato Ederson, il City potrà affondare veramente per Gigio.

Al momento, la richiesta del Psg è di 50 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal Manchester City, complice anche la scadenza del contratto nel 2026. L'alternativa potrebbe essere rappresentata dal Manchester United, che però devono prima liberarsi di un ingaggio pesante come quello di Onana.

Fuori dai giochi il Chelsea, nonostante abbia cercato Maignan nella prima parte di mercato senza riuscire a portare il francese a Londra. Suggestioni e nulla più quelle che portano a, con un clamoroso ritorno in Italia, ad ora proprio improponibile.