La depressione e la rinascita: favola Ilicic, torna in nazionale e segna dopo 3 anni, ora l'Europeo

Ci ha messo appena quattro minuti a riprendere il filo che si era interrotto tre anni fa, vale a dire dall'ultima volta in cui aveva siglato una rete con la maglia della nazionale: Josip Ilicic torna al gol con la sua Slovenia, e lo fa con uno dei gesti atletici sopraffini che hanno fatto innamorare di lui i tifosi dell'Atalanta e non solo.

Il calciatore, attualmente in forza al Maribor, è entrato sul terreno di gioco al minuto 59 del match amichevole tra la nazionale slovena e quella armena, inchiodato fino a quel momento sul risultato di 1-1. Al 63esimo la musica cambia proprio grazie a un suo acuto: Ilicic scatta sulla destra e, imbeccato da uno squisito passaggio filtrante di Petar Stojanovic, controlla la sfera col destro e la sposta sul mancino, mandando a vuoto un difensore armeno. Il sinistro scagliato verso la porta difesa da Ognen Cancarevic è imprendibile, e si insacca sotto il sette alla sinistra dell'estremo difensore. Un gesto tecnico meraviglioso, che consegna alla Slovenia il trionfo finale sugli armeni proprio grazie al ritorno al gol in nazionale di Josip Ilicic. Tra i pre-convocati in vista di Euro 2024, l'ex Atalanta presenta così la sua candidatura a far parte del gruppo di coloro che saranno selezionati definitivamente dal commissario tecnico Matjaz Kek. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un percorso di rinascita lungo e faticoso.

Ilicic non tornava in campo con la maglia della nazionale dall'ormai lontano 14 novembre del 2021, in occasione del match contro Cipro valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L'ultimo gol, invece, lo aveva messo a segno nello stesso girone di qualificazione a Maribor, nell'incontro perso in casa contro la Russia con il risultato di 1-2.

La parabola discendente per lui iniziò col periodo del Covid, a causa del quale subì gli effetti di una devastante depressione. Dopo un periodo in cui pareva che il peggio fosse alle spalle, il male oscuro tornò a riaffacciarsi nella sua vita, nonostante l'appoggio e l'amore dei compagni e di un'intera città, tanto da spingerlo a rescindere il contratto con l'Atalanta.

Il ritorno al Maribor non fu fin da subito positivo, a causa del suo cattivo stato di forma e dei ripetuti infortuni, ma Ilicic non si è mai arreso: quest'anno il calciatore sloveno ha raccolto i frutti del suo impegno, mettendo a referto 9 gol e 12 assist e raggiungendo il secondo posto in campionato alle spalle dell'N.K.Celje.

Ora resta

da coronare il sogno di giocare la prima competizione internazionale con la maglia della Slovenia, e di certo il gol da lui siglato con l'Armenia potrà spingerlo laddove spera con tutto se stesso di riuscire ad arrivare.