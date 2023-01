"Derby di campionato perso immeritatamente": Inzaghi lancia la sfida a Pioli

Domani sera alle ore 20, a Ryad, Inter e Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana. Detentore del trofeo è la squadra nerazzurra che esattamente un anno fa vinse per 2-1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le due squadre arrivano a questa partita con stati d'animo differenti: l'Inter ha accorciato proprio su cugini rossoneri in queste ultime tre giornate, mentre il Diavolo viene da un trittico maledetto di partite contro Roma, Torino e Lecce.

Il Milan schiererà la formazione tipo con un unico dubbio in mezzo: Kalulu-Kjaer, per il resto saranno confermati i "titolari". Anche in casa Inter la formazione sembra fatta con Brozovic e Handanovic out, con Lukaku che partirà dalla panchina e con il dubbio Dumfries/Darmian. Rientrerà anche Barella dal primo minuto visto che con il Verona aveva riposato. L'arbitro della sfida sarà Maresca che ha diretto per 12 volte i rossoneri che hanno messo insieme 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 11 i precedenti con l'Inter che hanno messo insieme 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Casa Inter

Inzaghi vuole la rivincita dopo l'ultimo derby di campionato perso per 3-2 dall'Inter. Il tecnico nerazzurro ha anche ricordato quella Stracittadina del 3 settembre: "Se abbiamo voglia di rivincita? L'ultimo derby l'abbiamo perso immeritatamente". Inzaghi è soddisfatto di quanto fatto fino a questo momento ed è anche tornato a parlare di quanto avvenuto a Monza che ha fatto perdere due punti ai nerazzurri: "Senza l'incidente di Monza avremmo fatto percorso netto nel 2023. C'è un po' di stanchezza, ma stiamo preparando al meglio la partita. Serve una grande gara. Sappiamo l'importanza della partita di domani, è un derby ed è una finale, è successo solo due volte nella storia. Vogliamo fare una grande gara".

Simone Inzaghi ricorda di essere il detentore della coppa e allontana lo spettro "sconfitta nei derby": "È il proseguo della stagione dello scorso anno, vogliamo difendere il trofeo. Abbiamo voglia di vincere, lo scorso anno in Coppa Italia l'abbiamo dominato. L'ultimo derby in campionato l'abbiamo perso immeritatamente".

Il tecnico nerazzurro è comunque soddisfatto di questo 2023 e con una stagione ancora lunga davanti punta a migliorare sempre di più: "Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad adesso, senza l'incidente di Monza sarebbe stato percorso netto. La squadra ha fatto buone gare, è sempre rimasta in partita nonostante le assenze importanti. Domani è una finale e vale tanto per noi. È una partita che condizionerà, lo scorso anno abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo goduto il giusto e dopo tre giorni eravamo in campo contro l'Atalanta. Pensiamo solo al Milan, stiamo preparando bene il match nonostante la stanchezza".

Inzaghi ha infine parlato di Romelu Lukaku che dovrà essere il "nuovo acquisto" per l'Inter in questo 2023: "Ieri si è allenato parzialmente in gruppo, la speranza è che possa lavorare senza avvertire dolore. Oggi vedremo come andrà, se non dovesse recuperare per domani, siamo fiduciosi per l'Empoli. Lui è un nostro valore aggiunto che purtroppo non abbiamo ancora avuto".

Casa Milan

In casa rossonera è stata una settimana da incubo: la rimonta subita dalla Roma, l'uscita di scena clamorosa agli ottavi di Coppa Italia e il pareggio difficoltoso di Lecce hanno un po' minato l'animo della truppa rossonera che ora vorrà riscattarsi nel derby. Stefano Pioli sa bene che la sua squadra è pronta per questo appuntamento e che una vittoria in Supercoppa Italiana. "Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l'anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita" , le parole del tecnico rossonero alla vigilia della finalissima contro i cugini.

Pioli è poi entrato nelllo specifico parlando della sfida all'Inter: "Ci dobbiamo comportare bene, è una sfida importante. Giochiamo contro i nostri rivali, battuti nel campionato scorso e negli ultimi due derby. Sono state partite in cui abbiamo dovuto sopportare delle difficoltà e dovremo farlo anche domani. L'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita".

Pioli però non vuole sentire parlare di partita spartiacque: "Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l'abbiamo perso e domani c'è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo".

Le probabili formazioni

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: S. Pioli