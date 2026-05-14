Derby Roma-Lazio, il Tar non decide e chiede un accordo tra prefettura e Lega Serie A

Il Tar del Lazio ha rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 del giorno successivo. Lo apprende l'Adnkronos. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Il presidente del Tar del Lazio, Roberto Politi, ha sollecitato Prefettura di Roma e Lega Serie A a confrontarsi e trovare una soluzione in merito al giorno e all'orario della disputa del derby capitolino.

Nessun provvedimento cautelare monocratico del tribunale amministrativo, dopo l'audizione delle parti che è stata effettuata a metà pomeriggio. Nelle prossime ore il prefetto di Roma dovrebbe convocare un tavolo con tutte le parti in causa.