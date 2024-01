"Devo cambiare vita per mio figlio": la confessione di Lavezzi

Continuano a essere molto difficili le condizioni di salute dell'ex calciatore argentino, Ezequiel Lavezzi, oggi 38 anni, che in Italia lo abbiano conosciuto con la maglia azzurra del Napoli. Nelle ultime settimane è stato ricoverato in una clinica a Buenos Aires (Dharma) per una patologia chiamata ipomania, ossia un " disturbo cronico che colpisce l’umore " come ha spiegato il suo legale sottolineando che non è in cura per aver consumato droghe o alco ma per curare il disturbo psichiatrico.

La confessione di Lavezzi

Mentre continua il massimo riserbo sul percorso e sul miglioramento o meno delle sue condizioni, quel che si sa che soltanto i familiari più stretti (tra cui il figlio Tomas) possono andarlo a trovare per sapere come sta e regalargli un po' di conforto. In Argentina, però, qualcosa in più si è scoperta nelle ultime ore grazie alla trasmissione tv El Trece che ha rivelato una conversazione tra Lavezzi e un familiare: oggetto della breve confessone tutta la forza che sta mettendo "El Pocho" per recuperare e tornare sano per stare vicino al figlio di 18 anni. "È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio" . Succcessivamente, secondo quanto riportato dal media argentino avrebbe detto di essere andato " troppo oltre. Ho provato a purificarmi nella casa di Pilar (in Uruguay, ndr), ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica" .

Il post del figlio

Nelle ultime ore, dal proprio account Instagram il figlio Tomas ha dedicato un pensiero al padre augurandosi che il giorno delle sue dimissioni possa arrivare il più in fretta possibile. Il giovane ha ricordato i momenti più felici con il padre e ha condiviso una foto con l'ex calciatore sulle sue "storie" in cui i due erano molto sorridenti a bordo dell'auto di Lavezzi senior seguito dal messaggio " Mi manchi molto ", accanto all'immagine e con un cuore nero di sopra. A corredo della storia, anche una canzone molto significativa del cantante rapper Residente, intitolata "Antes que el mundo se acabe", dove ha aggiunto una parte che fa riferimento alla distanza che lo separa dal padre. " E se sei lontano non importa. Perché la luce del pomeriggio ci unisce, vicino o lontano, rafforzi il mio sistema immunitario ", si sente nella musica in sottofondo.