Dieci minuti di follia costano caro alla Dea: le pagelle di Atalanta-Real Madrid

La lanciatissima Atalanta di Gasperini sfiora l’impresa in casa contro un Real Madrid che aveva l’obbligo di vincere per non essere già eliminato dalla Champions. Fatale ai bergamaschi dieci minuti nel secondo tempo ed un paio di errori di De Roon che valgono l’uno-due Vinicius-Bellingham. La rete di Lookman tiene viva la speranza degli orobici ma la remuntada non riesce. I nerazzurri escono comunque a testa altissima dal campo, tenendo vive le speranze di approdare alla fase ad eliminazione diretta della Champions. Vediamo come si sono comportati i protagonisti nelle nostre pagelle.

ATALANTA (3-4-1-2)

Marco Carnesecchi 6 – La rete di Mbappé non è certo colpa sua ma, per il resto, sbaglia davvero poco, mettendo l’ennesima prestazione maiuscola.

Berat Djimsiti 6,5 – Visto che ha a che fare con uno degli attacchi più blasonati d’Europa, l’albanese non se la cava male, pur senza mettere azioni da strapparsi i capelli.

Dal 74’ Odilon Kossounou 6 – Il Real quando entra pensa principalmente a difendere il vantaggio, rendendogli la vita più facile. In avanti si vede poco.

Isak Hien 6 – Alle volte sembra sentire il peso della partita ma riesce a scuotersi, tenendo a bada gli avanti del Real con sicurezza ed un pizzico di furbizia.

Sead Kolasinac 6,5 – Il difensore slavo non è perfetto come in altre occasioni ma ha il gran merito di lanciarsi in avanti e procurarsi il rigore del pareggio.

Raoul Bellanova 7 – Approfitta al meglio dello spazio che gli concede la difesa madrilena per lanciarsi in avanti a rompere gli schemi. Anche in difesa soffre poco.

Dal 74’ Davide Zappacosta 6 – Contribuisce anche lui all’assedio finale dell’Atalanta a caccia del pareggio ma senza particolare fortuna.

Marten De Roon 5 – Il leader del centrocampo orobico è sempre una sicurezza e riesce a dare ordine anche contro rivali scorbutici. Gli errori su Mbappé e Bellingham sono però gravi.

Ederson 6,5 – Tanta sostanza e corsa come al solito, nonostante si trovi davanti alcuni clienti davvero poco raccomandabili. Sfortunatissimo il rimpallo che libera Vinicius per l’1-2.

Matteo Ruggeri 6,5 – Un passo dopo l’altro, l’azzurro sta diventando uno dei centrocampisti di cui il Gasp non può fare a meno. Utile in chiusura ma anche per sparigliare le carte in avanti.

Dall’87’ Niccolò Zaniolo s.v.

Mario Pasalic 6 – Il croato si muove tanto come al solito, cercando di disorientare la mediana del Real. Stasera non funziona benissimo ma comunque un giocatore utilissimo in entrambe le fasi.

Dal 58’ Lazar Samardzic 6 – Alterna belle giocate e tanto movimento a qualche intervento un po’ ruvido, come se sentisse l’importanza della partita. Comunque la grinta è quella giusta.

Charles De Ketelaere 7 – Rivaluta una prestazione al limite della sufficienza spiazzando Courtois tirando un rigore perfetto. Per il resto è sempre una mina vagante per la difesa del Real.

Dal 74’ Mateo Retegui 5,5 – Visto che la difesa del Real gli concede poche palle buone, torna indietro a prendersene alcuna. Peccato che sia poco preciso sotto porta.

Ademola Lookman 7 – Il gioco del nigeriano lo conoscono ormai tutti, il che spiega perché fatichi a trovare varchi. Come già visto col Milan, però, quando ha la palla giusta non sbaglia.

Gian Piero Gasperini 6,5 – Superato l’impatto di un Real inviperito, la sua Atalanta si ricompone e mette sotto i madrileni, trovando il pari nel recupero. L’uno-due delle Merengues è di quelli pesanti ma la Dea continua a giocare il suo calcio e sfiora l’impresa. Applausi lo stesso.

REAL MADRID (4-3-1-2)

Thibaut Courtois 6,5 – Sullo splendido rigore del connazionale De Ketelaere non può niente. Per il resto, mette un paio di belle parate su Lookman.

Lucas Vazquez 6 – Il capitano cerca sempre di portarsi in avanti per creare superiorità ma stasera non è facile prendere d’infilata la difesa nerazzurra.

Aurélien Tchouameni 5 – Il difensore francese farebbe anche una discreta partita ma farsi beffare da Kolasinac sull’azione del rigore è un errore da matita blu.

Antonio Rudiger 6 – Basta una parola per definirlo: mastino. Quando ti punta è davvero difficile creare azioni pericolose. L’errore in area al 39’ è grave ma, in fondo, il gol non è il suo mestiere.

Fran Garcia 6 – Non una partita semplice quella del centrocampista spagnolo, che però ogni tanto offre qualche assist delizioso ai compagni.

Jude Bellingham 7 – La classe dell’inglese non la mette in dubbio nessuno ma ogni tanto sembra troppo nervoso. Appena ha una mezza occasione, ne approfitta per affondare la Dea.

Dall’87’ Arda Guler s.v.

Dani Ceballos 6 – La sua esperienza è sempre preziosa per i madrileni ma il suo contributo principale è in copertura, dove ha un gran da fare per bloccare i bergamaschi.

Dall’83’ Dani Asencio s.v.

Federico Valverde 6 – Non una partita brillante quella dell’uruguagio, che spesso sembra un po’ nascondersi. In realtà lavora parecchio per la squadra.

Brahim Diaz 7 – La regolarità non è mai stata il suo forte ma, quando trova un po’ di spazio, l’ex milanista sa sempre essere letale. Peccato che spesso sia costretto a correre per vie orizzontali.

Dall’83’ Luka Modric s.v.

Kylian Mbappé 6,5 – Il mestiere di un goleador, specialmente se strapagato come il francese, è timbrare il cartellino ed il gol che sblocca la partita è esattamente quello di cui i Blancos hanno bisogno. Un fastidio muscolare lo costringe a lasciare il campo a scanso di equivoci.

Dal 35’ Rodrygo 6 – Ci mette un po’ troppo ad ingranare ma il suo lavoro sporco tra le linee è comunque apprezzabile.

Vinicius Junior 7 – Il brasiliano si sbatte tanto ma, ogni tanto, la sua velocità fa sì che rimanga da solo. Nonostante torni dall’infortunio, approfitta al meglio del rimpallo su Ederson.

Carlo Ancelotti 6,5 – Considerato che è quasi all’ultima spiaggia, il Real parte assatanato trovando il gol dopo 10 minuti. A questo punto, invece di azzannare la partita, le Merengues si fanno metter sotto dalla Dea.

Alla fine, però, la qualità straripante gli consente di chiudere i conti in 10 minuti.

Szymon Marciniak 6,5 (arbitro) – Lo stimato fischietto polacco tiene in pugno la partita senza grosse sbavature, prendendo tutte le decisioni giuste.